YSK deprem bölgesinde inceleme yaptı: Seçime engel yok

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) depremin etkilediği 11 il ve 62 ilçede yaptığı incelemede ilk izlenimler, bölgede sandık kurulmasının önünde engel olmadığı yönünde.

Edinilen bilgilere göre YSK heyetinin yaptığı temaslarda, seçimin yapılmasın konusunda teknik altyapıda bir sıkıntı olmadığı tespit edildi.

YSK heyetinin deprem bölgesindeki incelemelerine ilişkin raporları bu hafta değerlendirilecek.

Deprem bölgesinde nerelere sandık kurulacağını il-içe seçim kurulları karar verecek.

YSK'da bir yandan da seçim sürecinin yönetilmesine ilişkin rutin genelgeler hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Mart'ta seçimlerin yenilenmesi kararını almasından hemen sonra YSK devreye girecek ve seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını ilan edecek, hemen ardından da seçim takvimini yayınlayacak.