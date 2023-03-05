Memur iki ayda 1.139 TL kaybetti

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; İşçiye, memura, emekliye yıl başında verilen maaş zamları iki ayda adeta buhar oldu. Yılın başında 8 bin 506 liraya çıkarılan asgari ücretlinin alım gücü 2 ayda 7 bin 261 liraya, en düşük emekli aylığının alım gücü de 5 bin 500 liradan 4 bin 695 liraya düştü. İki ayda memur maaşı bin 834 TL, memur emeklisi aylığı bin 109 TL eridi. Kağıt üstünde düşüşe geçen enflasyona maaşlar dayanamadı.

10 BİN TL'YE DÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocakta yüzde 6.65 açıkladığı tüketici enflasyonunun şubatta yüzde 3.15 gerçekleştiğini hesapladı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise enflasyonun ocakta yüzde 9.26, şubatta yüzde 7.21 olduğunu açıkladı. Buna göre iki aylık dönemde kümülatif enflasyon artışı TÜİK'e göre yüzde 10'da kalırken ENAG'a göre yüzde 17.14'ü buldu.

En düşük dereceli memurun ocak ayında maaşı toplu sözleşme, enflasyon farkı ve seçim zammıyla birlikte yüzde 30 oranında artarak 12 bin 532 liraya çıkmıştı. Ancak memurun alım gücü iki ayda TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre 11 bin 393 liraya, ENAG'ın hesabına göre ise 10 bin 698 liraya düştü.

Öğretmenin alım gücündeki kayıp ENAG hesabıyla 2 bin 45 lirayı, polis memurunun alım gücü kaybı da 2 bin 618 lirayı buldu. Daire başkanının 27 bin 950 lira olan ocak ayındaki zamlı maaşının alım gücü de 4 bin 90 lira eriyerek 23 bin 860 liraya geriledi. Kamuda hizmetli kadrosunda çalışanların da yıl başında 11 bin 700 lira olan maaşında, senenin ikinci ayında bin 712 lira kayıp yaşandı, hemşire maaşının alım gücündeki kayıp 2 bin 290 lirayı buldu.

Emekli 805 lira, asgari ücretli 1.245 lira kaybetti

Enflasyonun maaş zamlarını adeta yutması emekliler ile birlikte asgari ücretlilerin de hayat pahalılığı karşısında ciddi gelir kaybına uğramalarına sebep oldu. Bu kapsamda en düşük memur emeklisinin ocak ayında 7 bin 582 lira olan aylığının alım gücü mart başı itibarıyla ENAG'ın hesaplamalarına göre 6 bin 473 liraya düştü. En düşük işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin 5 bin 500 lira olan aylığının alım gücü de 4 bin 695 liraya kadar geriledi. 2023 yılının başında 8 bin 506 liraya yükseltilen asgari ücretin alım gücü ise TÜİK'e göre 773 lira azalarak 7 bin 261 liraya geriledi. Asgari ücretlinin alım gücü ENAG'a göre ise bin 245 lira azalarak 7 bin 261 liraya kadar indi.