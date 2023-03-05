Afet fonu yasasında sona gelindi! Toplanan her kuruş afet için harcanacak

AK Parti, geçen hafta arka arkaya yapılan toplantılar ile Afet İmar Fonu yasa teklifini hazırladı. Teklifin yarın TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.



Teklifin, gelecek hafta içinde komisyonda görüşülüp hızla Genel Kurul gündemine indirilip yasalaştırılması planlanıyor. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı teklifin detayları şöyle:



FONUN GÖREV ALANI

Fonda toplanan paralar, son yaşanan depremden etkilenen iller başta olmak üzere sel, yangın gibi afetlerin yol açtığı zararların giderilmesi ve yeniden imar ve ihya edilmesi işlerinde kullanılacak.

FİNANS KAYNAKLARI

Fonun kaynakları, uluslararası krediler, bağışlar, hibe ve bütçeden aktarılacak kaynaklardan oluşacak.

BAŞKA AMAÇ İÇİN KULLANILAMAYACAK

Fonda toplanan paralar hiçbir şekilde amaç dışında kullanılamayacak. Başka yerlere aktarılamayacak.

ŞEFFAF YÖNETİM

Fon, şeffaflık ilkesi gözetilerek yönetilecek. Şeffaflığın sağlanması için iki önemli denetim mekanizması kurulacak. Bunlardan ilki harcanan paraların kuruşuna kadar nereye gittiğinin vatandaş tarafından bilinmesi olacak. Fonun gelir ve harcamaları üçer aylık periyotlarla kamuoyu ile paylaşacak. Kalem kalem internet sitesinde yayınlanacak.

İKİLİ DENETİM

Şeffaflık için ikinci önemli uygulama, fonun ikili denetime tabi tutulması olacak. Sayıştay denetiminin yanı sıra bağımsız bir dış denetim de yaptırılacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA BAĞLI

Fon, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olacak. Çevre Şehircilik, Ulaştırma ve Enerji bakanlıkları da ilişkilendirilecek. Kaynak tahsisini Hazine yapacak. Nereye ne harcanacağına da yine Hazine karar verecek.

TOPLANTI, SİYASİ ERKİN BİR NİYETİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz: Bu toplantının en üst düzeyde olması olumlu karşılıyoruz. Bilim adamları dinlendi. Önerilerimizi sunduk.

Başkan Erdoğan da 7 saat boyunca bizimleydi. Bizleri dinledi. Bilim insanlarının dinlenmesi önemliydi. Bu toplantı siyasi erkin bir niyeti olduğunu gösteriyor. Bakanlar da oradaydı. Afet politikaları kurulu oluşturulacağı söylendi.



SİYASET ÜSTÜ KURUL

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: Akademik hayatımda ilk defa bir cumhurbaşkanı bilim adamlarıyla geniş çaplı bir bilim toplantısı düzenledi. Onları dinledi. Fikirlerinden istifade edildi. Oldukça da yararlı oldu. Siyaset üstü bir kuruldu. Fikri yapı oluşturuldu. Bilimin ışığında hareket edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanlığı döneminde de bu tarz toplantılar düzenlerdi. Ülkemiz bu toplantıdan en iyi şekilde istifade edecektir.

Prof. Dr. Cemalettin Okan Aksoy: Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 saat boyunca toplantıyı yönetti. Bilim insanları sürece nasıl katkı sunulacağını anlattı. Riskler karşısında ne yapılacağı ele alındı. Türkiye'yi ilgilendiren, deprem, orman yangını ve birçok önemli mesele ele alındı. Çözüm önerileri değerlendirildi.

ZÜBEYDE YALÇIN