Asrın felaketi yatırımların hızını kesmedi

Türkiye bir yandan Karadeniz gazını bu ay evlere ulaştırmak için Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirirken, diğer yandan da enerjide bağımsızlığı perçinleyecek yeni bir adım daha attı. Sinop Sahası'nda bir nükleer santral kurmak üzere başvuruda bulunan Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi'ne (TÜNAŞ) "kurucu" statüsü verilirken, teknoloji sahibi ülkelerle yatırım müzakerelerinde de sona gelindiği öğrenildi. Türkiye'nin ilk Nükleer Güç Santrali (NGS) olan Akkuyu'da ilk reaktörü bu yıl devreye almak için çalışmalar aralıksız sürerken, iki yeni NGS inşası için de çalışmalara devam ediliyor. Bu kapsamda Sinop NGS için teknoloji sahibi ülkeler ile müzakerelerin devam ettiğinin belirtildiği raporda, proje için ÇED olumlu kararının da verildiği ifade edildi. Projede kurucu olarak yer alacak Elektrik Üretim A.Ş.'nin (EÜAŞ) uluslararası şirketinin adı TÜNAŞ olarak değiştirilirken, bu kapsamda Sinop NGS için şirkete "kurucu" statüsü verildi.

İNCEBURUN'DA KURULACAK



Sinop İnceburun mevkiinde kurulacak NGS'nin Türkiye tarafı ortağı olacak olan TÜNAŞ, teknoloji sahibi ülkelerle yatırım müzakeresinin sona ermesinin ardından sahada kazı çalışmalarına bu yıl başlamayı hedefliyor. Proje için tahsis edilen alanın tamamı 10 milyon 58 bin metrekareden oluşurken, bu alanın yaklaşık olarak 1 milyon 25 bin metrekaresinin santral alanı olarak kullanılması planlanıyor. Proje, her biri net bin 140 megawatt kurulu güce sahip toplam dört adet basınçlı su reaktörü nükleer güç ünitesinden oluşacak. Santralin toplam kurulu gücü 4 bin 560 megawatt olacak. Her bir reaktörün kullanım ömrü işletmeye alınmalarından itibaren 60 yıl olacak. Sinop NGS'de üretilen elektrik miktarının yıllık 34 milyar kilowattsaat olması planlanıyor. Eş zamanlı olarak üçüncü NGS için de teknoloji sahibi ülkelerle müzakerelerin sürdüğü öğrenilirken, iki NGS ile birlikte Türkiye 40 milyar dolarlık yeni yatırıma ev sahipliği yapacak. Raporda üçüncü NGS çalışmaları ile ilgili ise "Yer seçimine ilişkin değerlendirmeler ve teknoloji sahibi ülkeler ile müzakereler devam etmektedir" değerlendirmesi yapıldı.

BARIŞ ŞİMŞEK