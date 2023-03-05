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Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili 3-4 Mart Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2023 11:35, Son Güncelleme : 05 Mart 2023 11:36
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Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı

Bültende, "Depremin ilk günü asker yardım için sahaya inmedi", "Asker, depremzedeleri kurtarmak yerine, depremden hemen sonraki gün Suriye ve Irak'ta sivilleri bombaladı", "Hatay'da çadır olmaması sebebiyle seralarda kalan bazı vatandaşlar, sobadan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti" ve "Hatay ve Adıyaman'da su yok" iddiaları ile "6 Şubat'ta Kahramanmaraş depremi sonrası bir depremzedeyi gösterdiği" öne sürülen fotoğrafa ilişkin bilgiler yer aldı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan "depremin ilk gününde askerin yardım için sahaya inmediği" iddialarının gerçek dışı olduğu ifade edilen bültende, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin 04.17'de meydana geldiği, 2. Ordu'ya bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, aynı gün 05.46'da kışladan çıkarak depremzedelerin yardımına koştuğu vurgulandı.

Bültende, ulaşılan görüntülerde, Mehmetçiğin sadece Malatya'da değil, saat 06.00'da Kahramanmaraş, saat 07.00'de Hatay ve saat 11.50'de, Nurdağı'ndaki enkazlarda arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdiğinin görüldüğü kaydedildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "asker, depremzedeleri kurtarmak yerine, depremden hemen sonraki gün Suriye ve Irak'ta sivilleri bombaladı" iddiasının gerçek dışı olduğu aktarılan bültende, terör örgütü PKK/YPG'nin, depremi fırsat bilerek Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na roketli saldırı düzenlediği hatırlatıldı.

Bir yandan depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışan Mehmetçiğin, diğer yandan terör örgütü PKK/YPG'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinden gelen hain saldırılarına karşılık verdiği bildirilen bültende, "Siviller konusunda dünyanın en hassas ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, sivilleri değil, terör hedeflerini vurmuştur." ifadelerine yer verildi.

- "Su yok iddiaları gerçek dışı"

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve habere konu olan "Hatay'da çadır olmaması sebebiyle seralarda kalan bazı vatandaşlar sobadan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Hatay Valiliğinin iddiaya ilişkin incelemelerde bulunduğu vurgulanan bültende, emniyet, jandarma ve Sağlık Bakanlığı sistemlerinde bu yönde bir kayıt bulunmadığının açıklandığı anımsatıldı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında haberlere konu olan, "Hatay ve Adıyaman'da su yok" iddiasının da gerçek dışı olduğu bildirildi.

İki kentte de deprem nedeniyle su şebekesinde meydana gelen arızaların yoğun çalışmalar sonucu giderildiği kaydedilen bültende, "Hatay Valiliği ve Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamalarda, hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmadığı, içme suyu olarak damacana ile şişe su kullanılması gerektiği ve yeterli su stokunun bulunduğu belirtilmiştir. Açıklamalarda, AFAD tarafından bölgeye sürekli olarak su sevkiyatının yapıldığı da vurgulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

- "Fotoğraf, Düzce depreminden"

Farklı ülkelerdeki sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan bir fotoğrafın, "6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası bir depremzedeyi gösterdiği" iddiasının da doğru olmadığı belirtilen bültende, fotoğrafın, 12 Kasım 1999 tarihinde Düzce'yi vuran 7,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Anadolu Ajansı'ndan Abdurrahman Antakyalı tarafından Kaynaşlı'da çekildiği aktarıldı.

Bültende, fotoğrafta bir eliyle dağıtılan ekmekleri tutarken bir eliyle gözyaşlarını silen Eşref Cengiz'in, 2004 yılında kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği, Cengiz'in yürek burkan fotoğrafının, 1999 depreminin simgesi haline geldiği hatırlatıldı.

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