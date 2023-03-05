Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 8 yaralı
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada otobüs sürücüsü ve 7 yolcu yaralandı. Yolculardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2023 12:40, Son Güncelleme : 05 Mart 2023 12:39
Sedat Ö. idaresindeki yolcu otobüsü, Isparta-Antalya kara yolunun Dereboğazı mevkiinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, otobüs sürücüsü ve 7 yolcu yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.