İYİ Parti'den Ersan Şen açıklaması: Görüşmemiz olmadı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun, Ersan Şen'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına dair sosyal medya hasabından yaptığı Meral Akşener ve Ersan Şen'in bir araya gelip istişare edeceklerine yönelik açıklamalarının ardından, İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı'da açıklamalarda bulundu.

Sabah saatlerinde konuya ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, Kürşad Zorlu'nun aksine, konuyu sadece televizyondan gördüklerini ve bir görüşme gerçekleştirilmediğini belirtti.

Paçacı, Ersan Şen'in Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine ilişkin, "Henüz bir şey bilmiyoruz. Sadece televizyonda izledik. Bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.

Paçacı, 26 Ocak'ta altılı masanın adayı ile ilgili bir gazeteciye demeç vermesiyle çıkan polemik sebebiyle İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Paçacı, 3 Mart tarihinde görevine tekrar getirilmişti.