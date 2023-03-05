227 bin 27 bina yıkık ya da ağır hasarlı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezinde açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çalışmalara ilişkin son bilgileri verdi.

Deprem bölgesinde 1 milyon 728 bin binanın incelendiğini belirten Kurum, 227 bin 27 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hızlı bir şekilde inşa sürecini yürütüyor olacağız. Konteyner kentlerin kurulumunu AFAD ile yürütüyoruz. STK'larla kalıcı barınma alanları yapılana kadar konteyner kurulumlarını yapıyoruz. Yerleşim alanlarında vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayıp vatandaşlarımızı çadırkentlerden konteyner kentlere geçireceğiz. 7 bini aşkın hasar tespit elemanımızla 11 ilimizde hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz.

Depremden etkilenen illerimizde bugüne kadar 5 milyon 158 bin 93 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 728 bin binada inceleme yapıldı. İçerisinde 637 bin 222 bağımsız bölümden oluşan 227 bin 27 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık. Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliği kapsamında, rezerv alanlarda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Milletimizin bekası adına büyük önem arz ediyor. 11 ilimizde yapım seferberliğini yürütüyoruz. İnşa çalışmalarını başlatıyoruz.

İnşa edeceğimiz tüm alanlarda bilim insanlarımız, mühendislerimizle birlikte detaylı bir şekilde çalışma yapıyoruz. İlk sözleşmelerimizi imzalıyoruz. İlk kazmamızı zemin etüdü yapılmış sözleşmeleri yapılmış yerlerde vuracağız. Bu kapsamda 21 Şubat'ta ilk sözleşmelerimizi yaptığımızı duyurmuştuk. 21 Şubat'tan 6 Mart'a kadar geçen süreçte 21 bin konutumuzun yapımını başlatmış olacağız. 2 ay içinde 11 ilimizin tamamında 244 bin 343 konutumuz yine köy evlerimizle beraber 309 bin bağımsız bölümün inşa sürecini başlatmış olacağız. Planlanan yerleri şehrin dokusuna uygun bir şekilde yürüteceğiz.

"DOĞRU ZEMİNLERE YERLEŞTİRECEĞİZ"

Enkazların kaldırılmasıyla birlikte uygun alanlara mahalle kültürünü yansıyacak anlayışla doğru zeminlere yerleştireceğiz. Zemin etütleriyle bölgeleme çalışmalarımızla birlikte yeni yerleşim alanlarını belirliyoruz. Geleneksel mimari kültürümüzü yansıtacak şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz.

"ÇALIŞMALARIMIZI EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜYORUZ"

Devletimiz vatandaşımızın elini sonuna kadar bırakmayacak. En güvenli konutları en güzel yerleşim yerlerini yapmak suretiyle vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Kadim mirasımızın mihenk taşı olan tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkaracağız. Allah'ın izniyle 10 ilimizde eş zamanlı çalışmalarımızı yürütüyoruz. "