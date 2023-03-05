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'Depremzedelerin oy kullanması için YSK kolaylaştırıcı karar almalı'

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, depremzedelerin oy kullanımına ilişkin konuştu. 2023 seçim tarihinin 10-14 Mart tarihlerinde netleşeceğini belirten Yavuz, "Adıyaman'dan İstanbul'a gelen vatandaş kaydını almazsa oy kullanamaz. YSK'nın bu yönde kolaylaştırıcı karar alması gerekiyor" dedi.

Haber Giriş : 05 Mart 2023 15:51, Son Güncelleme : 05 Mart 2023 15:54
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'Depremzedelerin oy kullanması için YSK kolaylaştırıcı karar almalı'

14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimler ve depremzedelerin oy kullanımına ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "10-14 Mart tarihlerinde süreç netleşecektir" dedi.

'YSK'NIN KARAR ALMASI GEREKİYOR'
tv100'de Pazar Siyaseti programına konuk olan Yavuz, "Şu saatten sonra alınacak herhangi bir seçim yenileme kararı sebebiyle yapılacak seçimlerde yeni seçim kanunu uygulanacak" diyen Yavuz, depremzedelerle ilgili "Herkes fiilen bulunduğu yere kaydını alsın. Adıyaman'dan İstanbul'a gelen vatandaş kaydını almazsa oy kullanamaz. YSK'nın bu yönde kolaylaştırıcı karar alması gerekiyor" diye konuştu.

Ali İhsan Yavuz açıklamaları şöyle:

Parti Sözcümüz bir açıklama yaptı. Bülent Arınç'ın açıklamaları bizim adımıza yapılan bir açıklama değildir. Seçimle ilgili öngörülen tarih bellidir. Bunun kararını da YSK verir. Şu saatten sonra alınacak herhangi bir seçim yenileme kararı sebebiyle yapılacak seçimlerde yeni seçim kanunu uygulanacak. 9-10 Mart arasında belli olacaktır. Aksini öngörmüyorum. Seçimler zamanında olacaktır. Hatta 10 Mart diyelim. Kararı verecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız. 14 Mayıs'ta seçim olması isteniyorsa 9,10, 11, 12, 13, 14 Mart arasında belli olması gerekir. Aslında benim hesaplarıma göre 9 Mart ile 14 Mart arasında belli olacaktır. 10 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımız bir karar verirse 10 Mart'ta açıklayacaktır. 10-14 Mart tarihinde süreç netleşecektir.

Her seçim döneminde 400 bin seçemen kayıp görünüyordu. Bina yok, adres değiştirmiş, havuza düşüyordu. Biz bunu değiştirdik. Bu ülkede herkes seçmen olsun diye düzenleme yaptık. Şimdi kimse havuza düşmüyor. Depremzedeler bir önceki kanuna göre oy kullanamayacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu oy kullanamamıştı bu yasal düzenleme nedeniyle. Biz Kemal Kılıçdaroğlu oy kullanabilsin diye bu düzenlemeyle değiştirdik. Artık havuza düşen seçmen yok.

'OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA YENİ KARARLAR ORTAYA ÇIKAR'
Bir kere herkes seçmen olacak. Bu elde var bir. Bu bizim yaptığım bir yasal düzenleme. İki, depremzedeler nerede alıyorsa oradan seçim kaydı çıkacak. Örneğin, bir bina yıkıldı. Bir konteynerde kalıyor. Orada sayılacak ve kaydı oradan çıkacak. En son seçmen olduğu yerden seçmen olmaya devam edecek. Göç eden depremzedeler eğer hiçbir bildirim yapmazsa yine önceki yerden kaydı çıkacak. Adıyaman merkezde yaşayan biri uzak bir köyüne göç ettiyse kaydı yine merkezde çıkacak. Boş bir adrese gidiyorsa kendisi bunu e-devlet üzerinden düzeltebilir. Eğer dolu bir adrese gidiyor ve dolu olmasına rağmen boş görünüyorsa yine kaydını değiştirebilir. Birinin yanına gidiyorsa onun muvvafakatıyla yapabilir. Herkes fiilen olduğu yere kaydını almalı. Ancak bunlar normal zamanda olanlar. Böyle olağanüstü durumlarda yeni kararlar ortaya çıkar. Kolaylaştırma anlamında.

Otele, bir akrabasının yanına yerleşmiş, başka şehre göç etmiş insanlarla ilgili YSK karar alabilir. YSK böyle bir karar verecek demiyorum, vermesi gerektiğine inanıyorum. Adıyaman seçmeniyse İstanbul'da oy kullanamaz. Ya gidecek Adıyaman'da oy kullanacak ya da seçmen kaydını İstanbul'a alacak. YSK karar verir mi bilemiyorum ama İstanbul'a göç eden herkes seçmen kaydını alabilmelidir. Şu an göç ettiği yerde eğer hiçbir işlem yapmadıysa oy veremez. Şu anda bile insanlar adreslerini başka yere alabilir. Bunda hiçbir yasal engel yok. Kaydı başka yerde oy kullanamazlar. Bulunduğu yerde oy kullanımının kolaylaşması YSK bir karar verecektir herhalde. Nasıl ki öğrencilerin yurtlarda kalmasıyla ilgili kolaylaştırıcı bir karar verdiyse aynı şekilde karar verecektir. Öğrencilerin yurtta kaldığına ilişkin belgeyi götürmesi yetiyor.

Mill irade sandığa en güçlü şekilde yansımalıdır. Hayat devam ediyor. Herkes oyunu Kullanmalıdır. Bunun için bir, herkes fiilen bulunduğu yere kaydını almalıdır. İki, Yüksek Seçim Kurulu kolaylaştırıcı karar almalıdır.

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