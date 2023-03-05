Ara transfer dönemi sona eriyor
Futbolda "ara transfer" döneminin bitmesine saatler kaldı. 12 Ocak'ta başlayan ikinci transfer ve tescil dönemi bugün sona eriyor.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Mart 2023 18:34, Son Güncelleme : 05 Mart 2023 18:35
Türkiye Futbol Federasyonu, 8 Şubat'ta bitmesi gereken ara transfer dönemini depremi felaketi nedeniyle uzatmıştı.
Deprem sebebiyle ligden çekilme talebi kabul edilen kulüpler için de yeni düzenleme yapılmıştı.
Bu kulüplerin futbolcularının bu sezon 4 farklı kulübe tescil edilebilmesine ve aynı veya farklı ligde 3 kulübün müsabakalarında oynayabilmelerine izin verilmişti.