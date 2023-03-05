CHP'li isimden çağrı: İYİ Parti'nin bu zaferde emeği var, oturup konuşalım

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) geçtiğimiz temmuz ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla partiye geri dönmüştü. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'Millet İttifakı'ndan ayrıldıklarını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak.İyi Parti'nin bu zaferde emeği var" dedi. 6 yıl birlikte yol yürüdük diyen Erdoğdu, "6 saatte 6 yılı harcamayalım. Oturup konuşalım" diyerek taraflara çağrıda bulundu.

İşte CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu yaptığı açıklama;

Ekonomik ve sosyal göstergelere bakarak. Sokağın nabzını tutarak. Bütün kalbimle söylüyorum. Biz bu seçimi kazanacağız. Kemal Kılıçdaroğlu

13. Cumhurbaşkanı olacak. İyi Parti'nin bu zaferde emeği var. 6 yıl birlikte yol yürüdük. 6 saatte 6 yılı harcamayalım. Oturup konuşalım.

Erdoğdu yapılması gerekenleri 5 madde de sıraladı

Altılı masada yaşanan 'aday krizi'nin ardından Meral Akşener yaptığı açıklamada "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir. Sağduyusunu azme çevirecek, kişisel ikbal hesapları için üretilmiş devşirme bir siyasetin 'hınk deyicisi' olmayacaktır." ifadelerini kullanarak İYİ Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrıldığını duyurmuştu. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise Twitter'a yaptığı paylaşımda yapılması gerekenleri 5 madde ile sıraladı. İşte Erdoğdu'nun o paylaşımları...

1- Şu aşamadan sonra kim haklı kim haksız tartışmasının faydası yok. Hepimiz haksızız. Biz haklı çıktığımızda, İYİ Parti kaybedecekse biz de kaybetmiş olacağız. Ne yapacağız bundan sonra? Seçim boyunca haklılığımızı anlatıp birbirimizi suçlayacağız.

2- Bizim Genel Başkanımıza yumruk atıldığında İYİ Partili dostlarımızın burnu kanadı. Meral Hanımın evi basıldığında biz kendi evimiz basıldı kabul ettik. Bu kadar emekten sonra bu olanlar yakışmıyor. Üstelik bizim hatalarımız yüzünden tabanlarımız ayrışıyor.

3- Ben bir Milletvekili olarak Parti yöneticilerimize güveniyorum. Sorunu çözmek için insiyatif alacaklarına çözüm üretecek kadar cesur olacaklarına eminim. Kolay olmayacak. Ama olacak. Olmak zorunda. Bu büyük fedakarlığı bu büyük MİLLET'e borçluyuz. Umutla bekliyorum.

4- Son sözüm şu. Bu ittifak için Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener çok emek harcadı. Ben bunun canlı tanığıyım. Kemal Beye biz her gün baskı yaptık. Tabanımızın hassasiyetleri var. Siz sürekli ittifakı korumaya çalışıyorsunuz. Biraz tabanı koruyun dedik.

5- Genel Başkanımız en zor kurultay günlerinde Genel Başkanlığı kaybetmeyi göze aldı. Yine de ittifakı feda etmedi. Tabana oynayıp işini kolaylaştırmadı. Genel Başkanımızın her zaman önceliği bu ittifaktı. Meral Hanım içinde aynı durum söz konusu. Onca emeğe yazık olmamalı..