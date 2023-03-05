Bakan Kurum, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde incelemelerde bulundu

Kurum, İslahiye ilçesindeki Hatay Bulvarı'nda inşa edilen prefabrik, Beyler Mahallesi'nde yapımı süren tuğla ve konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezlerini gezdi, ilgililerden bilgi aldı.

Daha sonra Nurdağı ilçesine geçen Kurum, Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Depremzedelerin yaşadığı konteyner kenti gezen Kurum, Nurdağı ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin ile çalışmaları değerlendirdi.

Konteyner kentte yaşamını sürdüren depremzedelerle görüşen Kurum, vatandaşların taleplerini dinledi.

İncelemelerde Bakan Kurum'a, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural eşlik etti.