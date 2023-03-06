Hükümet iş dünyasının taleplerini topluyor: Deprem göçüne karşı özel teşvik
Depremden etkilenen illerde yeni yatırım ve istihdam kayıplarının giderilmesi için özel teşviklerin uygulanması gündemde. Yeni yatırımlar için Doğu ve Güneydoğu'daki 15 ilde uygulanan 6'ncı bölge teşviklerinin 11 ilin tamamında uygulanacağı ifade ediliyor.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yaralarının sarılması için hükümet barınma ve iş ortamının iyileştirilmesi başta olmak üzere birçok başlıkta çalışma yürütüyor. Deprem nedeniyle bölgeden en az 3 milyon kişi göç etti.
Edinilen bilgilere göre, başka illere gidenlerin geri dönüşlerinin sağlanması için istihdam ve iş ortamına ilişkin adımlar başta olmak üzere birçok alanda yeni bazı uygulamalar devreye alınacak. Bu kapsamda, özellikle yeni yatırımlar ve istihdam kayıplarının giderilmesi deprem bölgesine yönelik özel teşviklerin uygulanması gündeme geldi. İş dünyasının bu konudaki önerilerini ve taleplerini alan hükümetin önümüzdeki günlerde bölgeye yönelik yeni bir destek paketini uygulamaya koyacağı belirtiliyor.