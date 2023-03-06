TEİS Genel Başkanı Saydan, kanser ilaçlarının eczanelerden verilmesini istedi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, kanser tedavisinde kullanılan ilaçların hastane yerine eczaneden verilmesi talebinde bulundu.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Temmuz 2015'ten itibaren kanser tedavisinde kullanılan ilaçların günübirlik tedavi kapsamında hastanelerden verilmeye başlandığını anımsattı.

Söz konusu uygulamayla tasarruf edilemeyeceğini ve birçok soruna yol açacağını ilk günden beri kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Saydan, "Kanser ilaçlarının hastanelerden verilmeye başlanmasının ardından sürekli ilaç hırsızlığı haberleri okuyoruz." ifadelerini kullandı.

Saydan, çalınan ilaçların merdiven altından ve özellikle yurt dışına kaçak yollardan yüksek fiyata satıldığını iddia etti.

İlaç ve eczacılık hizmetlerinin 29 bin eczaneden konforlu ve rahat şekilde sunulduğunu ifade eden Saydam, şöyle devam etti:

"Durum böyleyken hastanelerden kanser ilacının hastaya sunulması son derece yanlış bir uygulamadır. TEİS olarak, özellikle kanser gibi son derece zorlu tedavi süreci yaşayan hastaların mağdur olmaması için bu ilaçların eczanelerden verilmeye başlanması gerekiyor. Tüm ilaçlar için tek ve doğru adres eczanelerdir."