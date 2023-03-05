Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları yok sayılmamalıdır

SAVDES-SEN; SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÇALIŞANLARI YOK SAYILMAMALIDIR.

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay CENGİZ, yaptığı açıklamada EYT nedeniyle iş yükü oldukça artan Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışanları ile ilgili taleplerini açıkladı.



Kurum yönetimine seslenen Tuncay CENGİZ; neredeyse 24 saat esasına göre görev yapması istenilen çalışanlarımıza "Ne verdiniz ki, karşılığında bu kadar özveri istiyorsunuz?" dedi.



Zaten yoğun bir iş yükü içerisinde görev yapan SGK çalışanlarımız için 4 kat olarak ödenen fazla mesai ücretinin 5 kata çıkarılmasının karşılığının 5 TL olduğunu ifade eden Genel Başkan Tuncay CENGİZ, açıklamalarına şöyle devam etti; " Sosyal Güvenlik Çalışanlarımızın özveri ve fedekarlığının karşılığı bu olmamalı, 666 sayılı KHK ile ellerinden alınan özlük hakları yeniden düzenlenerek "Sosyal Güvenlik Tazminatı" verilmeye başlanmalı, taşra teşkillerine "Sosyal Güvenlik Hizmetleri Uzmanı" kadrosu ihdas edilmeli, ayrıca fazla çalışma ücreti 5 kat gibi kısıtlamalar kaldırılarak, piyasa rayiçlerine uygun hale getirilmelidir. Böylelikle Sosyal Güvenlik Çalışanlarına hak ettiği değer verilmelidir."