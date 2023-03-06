Rekabet Kurulu'ndan Elon Musk'a para cezası: Twitter'ı izinsiz devraldı
Twitter'ın sahibi Elon Musk'a, Twitter Inc.in tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemini Rekabet Kurulu'nun izni olmaksızın gerçekleştirdiği nedeniyle Türkiye'deki gayrisafi gelirinin binde biri oranında para cezası verildi.
Rekabet Kurulu, SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk tarafından Twitter'ın
tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında Kanun'un 11. maddesi uyarınca resen incelenmesini sonuca bağladı.
Buna göre, Kurul işlemin 4054 sayılı Kanun'un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna karar verdi.
Kurul, işlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine de karar verdi.
Kurul ayrıca, dosya konusu işlemin Rekabet Kurulu'nun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi
nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesinde yer
alan, "İzne tabi birleşme ve devralmaların Kurul izni olmaksızın gerçekleştirilmesi"
ifadesi uyarınca devralan konumundaki işlem tarafı olan Elon Musk'a 2022 yılına
ait Türkiye'de elde edilen gayrisafi gelirinin binde biri oranında olmak üzere
idari para cezası uygulanmasına karar verdi.