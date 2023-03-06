İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinin yöneticiyleriyle görüşecek
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti yöneticileriyle görüşmek üzere genel merkez binasına geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2023 12:57, Son Güncelleme : 06 Mart 2023 12:58
Akşener'i genel merkez ek binasına gelişinde İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve diğer yetkililer karşıladı.
Partisinin bazı yöneticileriyle görüşeceği öğrenilen Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.
Son duruma ve toplantıya ilişkin değerlendirmesi sorulan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ise "İyi olacak." ifadesini kullandı.