Çadır kentte düzenlenen etkinliklerde çocuklar eğlenceli anlar yaşıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan çadır kentte düzenlenen etkinliklerle çocuklar keyifli zaman geçiriyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen çocuklara yönelik Elazığ Belediyesince Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki çadır kentte kurulan çadırda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimi uzmanı, beden eğitimi öğretmeni ve jimnastikçiden oluşan ekibi ise depremzede çocukları yalnız bırakmıyor.

Sosyolog Bilge Nur Parlak, AA muhabirine, kentte 12 Şubat'tan bu yana depremin çocuklar üzerindeki etkilerini azalmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Parlak, amaçlarının, çocukların yüzünü güldürmek olduğunu ifade ederek, "Burada geleneksel sokak oyunları düzenliyoruz. Aynı zamanda atölye oyun etkinlerimiz de oluyor. Boyama, satranç, resim psikososyal destek gibi hizmetleri sunmaktayız." dedi.

- "Onların böyle mutlu olmalarından biz de çok mutlu oluyoruz"

İlk geldiklerinde çocukların yaptığı resimlerle etkinlikler sonrası yapılan resimlerin değiştiğini, çocukların artık daha renkli ve neşeli resimler yaptığını dile getiren Parlak, şöyle devam etti:

"Çocukların bir umudu var, biz o umudu yeşertmek, daha çok gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Başlangıçta bu anlamda çok etkilenmişlerdi ama süreç ilerledikçe o etkiden uzaklaştıklarını bizzat görebiliyoruz. Çocuklar çadırın önünde bizi bekliyorlar. Akşam ise çadırı kapattığımızda 'gitmeyin sizi özlüyoruz sabaha kadar nasıl bekleyeceğiz' diye söylüyorlar. Bu süreçte onların böyle mutlu olmalarından biz de çok mutlu oluyoruz."

Parlak, tüm ekipleriyle çocuklara yaşadıkları zorlukları unutturmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.