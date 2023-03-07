Anayasa Mahkemesinin 9 Marttaki gündemi oldukça yoğun
Anayasa Mahkemesi 9 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemi hem iptal davaları hem de siyasi parti denetimleri dolayısıyla oldukça yoğun.
HDP'nin itirazı görüşülecek
Halkların Demokratik Partisinin, 2023 yılında Partiye ödenen veya ödenecek Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına ilişkin Anayasa Mahkemesinin 5/1/2023 tarihli kararının kaldırılmasına karar verilmesi talebinin incelenecek.
Gündemde hem ilk inceleme hem de esasa ilişkin dosyalar var
9 Mart 2023 - Genel Kurul Gündeminde 9 dosyanın ilk incelemesi var. Mahkeme ayrıca 3 dosya hakkında esastan karar verecek.
Genel Kolluğa ait disiplin düzenlemesi gündemde
31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul edilmesine Dair Kanun'un 29. maddesinin (4) numaralı fıkrası;
"(4) Fiilin hatalı olarak vasıflandırıldığı veya düzeltilebilir bir şekil
noksanlığı bulunduğu gerekçeleriyle disiplin cezasının mahkeme tarafından iptal
edilmesi durumunda, kararın kesinleştiği tarihteki yetkili disiplin kurulu veya
disiplin amiri, kararın tebliğinden itibaren ceza verme yetki ve sorumluluğu
kapsamında yeniden değerlendirme yapar"
NOT: 2/1/2017 tarihli ve 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname'nin 29. maddesinin (4) numaralı fıkrası aynı hükme
matuf olup söz konusu KHK 7068 ile Kanunlaşmıştır.