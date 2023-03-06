Akşener'den yeni öneri geldi....Masaya tekrar katılacak mı?

Millet İttifakı bugün cumhurbaşkanı adayını açıklayacak.

Saat 14.00'te yapılacak toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması bekleniyor.

İYİ Parti'yi masaya döndürmek için formül arayışları da devam ediyor. Bugün sürpriz bir gelişme yaşanabileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanmasının ardından; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak isimlerinin açıklanabileceği iddia edildi.

İmamoğlu ve Yavaş'ın İYİ Parti genel merkezine ziyarette bulunması iddiaları güçlendirdi. Görüşme sonrası iki başkan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, ''Bugün bu ziyaretmizi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bilgisi ile gerçekleştirdik. Biz Türkiyemizin depremle birlikte zor günler geçirdiğini ve milletimizin geleceği için de altılı masanın önemli olduğunun bilincindeyiz, bu yüzden de bugün buradayız.'' dedi.

Yavaş ise ''Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. Önümüzde seçim var ve mileltimizin ayrılığa tahammülü yok. Tekrar bir araya gelinmesi arzusu milletimizin arzusuzudr. Bizde bugün bunun için bir araya geldik.'' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcıları olmaları önerisini sunduğunu bildirdi.

Zorlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Merkez Ek Binası'nda Akşener'i ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in milletin sesi ve iradesi olma sorumluluğunu en başından beri duyduğunu ve bu bilinçle hareket ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız, milletimizin yine sesi doğrultusunda, milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir kuşatıcı ve kapsayıcı, milletimizi yeniden heyecana sevk edecek bir öneriyi Millet İttifakı'na sunmuştur. 2018'de Millet İttifakı'nın işbirliğiyle büyük bir başarıya yakalamış sayın büyükşehir belediye başkanlarımız, Sayın Genel Başkanımızı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, her iki belediye başkanımıza seçilecek 13. Cumhurbaşkanın yetkili, icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini önümüzdeki dakikalar içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da Sayın Genel Başkanımız aktaracaktır. Müzakere süreci bu şekilde, bu dakikalardan itibaren devam edecektir. Katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz."

AKŞENER KURMAYLARIYLA GÖRÜŞTÜ

İYİ Parti cephesinde de hareketlilik var. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileriyle bir araya geldi. Öte yandan İYİ Parti'den masaya dönüş konusunda olumlu mesajlar var.

"DEMOKRASİLERDE ÇARELER TÜKENMEZ"

Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, "İyi olacak." derken İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'dan ''Demokrasilerde çare tükenmez.'' ifadesi geldi.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ KÜRŞAT ZORLU'DAN AÇIKLAMA

Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, "Her iki belediye başkanımıza cumhurbaşkanının yetkili icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisi iletilmiştir. Genel başkanımız, sayın Kılıçdaroğlu'na da bu öneriyi iletecektir." dedi.