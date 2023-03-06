Elbistan'da son 2 öğrencisi de depremde can veren ilkokul kapandı

6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ili etkiledi. Binlerce bina yıkılırken 45 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Hacılar Köyü'nde yaşayan 9 ve 11 yaşlarındaki Osman ve Cansu Yavuz kardeşler de ikinci depremde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti.

Onlar Karadut Bahçe İlkokulu'nda okuyan son 2 öğrenciydi. Öğretmenleri 2 öğrenciye eğitim vermek için Göksun ilçesinden üç vasıta değiştirerek köye her gün geliyordu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Okul son mezunlarını veremeden kapandı

Elbistan merkezli ikinci depremde yaşamını yitiren iki kardeşin ardından okul kapandı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

İki mevcutlu Karadut Bahçe ilkokulu'nun öğrencilerinden geriye yaptıkları resimler, kitapları ve oyuncaklar kaldı.

Karadut Bahçe İlkokulu ise son mezunlarını veremeden kapandı.