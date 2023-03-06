Elbistan'da son 2 öğrencisi de depremde can veren ilkokul kapandı
Kahramanmaraş merkezli 7,6'lık depremin ardından Cansu ve Osman Yavuz kardeşler hayatlarını kaybetti. İki mevcutlu Karadut Bahçe İlkokulu son mezunlarını veremeden kapandı. Öğrencilerden geriye yaptıkları resimler kitapları ve oyuncakları kaldı
6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ili etkiledi. Binlerce bina yıkılırken 45 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Hacılar Köyü'nde yaşayan 9 ve 11 yaşlarındaki Osman ve Cansu Yavuz kardeşler de ikinci depremde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti.
Onlar Karadut Bahçe İlkokulu'nda okuyan son 2 öğrenciydi. Öğretmenleri 2 öğrenciye eğitim vermek için Göksun ilçesinden üç vasıta değiştirerek köye her gün geliyordu.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Okul son mezunlarını veremeden kapandı
Elbistan merkezli ikinci depremde yaşamını yitiren iki kardeşin ardından okul kapandı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
İki mevcutlu Karadut Bahçe ilkokulu'nun öğrencilerinden geriye yaptıkları resimler, kitapları ve oyuncaklar kaldı.
Karadut Bahçe İlkokulu ise son mezunlarını veremeden kapandı.