Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

MGM resmi hesabından yaptığı haftalık hava tahmini açıklamasında, "Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

Samsun'da son günlerde 9 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonu itibarıyla mevsim normallerinin 12 derece üzerine çıkarak 20 dereceyi geçmesi tahmin ediliyor. Öte yandan Samsun'da mart ayınca ölçülen en yüksek sıcaklık değeri 15 Mart 2013'te 33,6 derece olarak ölçülürken, en düşük sıcaklık ise 1 Mart 1985'te sıfırın altında 7 derece olarak kayıtlara geçmişti.

6 Mart Pazartesi günü itibarıyla Samsun'da 9 derece olan hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar gün gün artarak 20 derecenin üstüne çıkması tahmin ediliyor.