ByLock kullanan 5 FETÖ üyesinden 4'ü tutuklandı

Denizli'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Devam edilen çalışmalar çerçevesinde "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçu neticesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 3'ü daha tutuklandı.