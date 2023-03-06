Mehmet Uçum: Aynı kişi hem CB yardımcısı hem belediye başkanı olamaz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2023 17:23, Son Güncelleme : 06 Mart 2023 17:50
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasaya göre (m. 127/5) vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez. Aynı kişinin hem cumhurbaşkanı yardımcısı hem belediye başkanı olması Anayasa'nın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar" ifadelerini kullandı.
Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez(m.127/5).Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir.Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur.Halk hesabını sorar.Mehmet Uçum (@mehmetucum) March 6, 2023