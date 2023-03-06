Galata ve Atatürk Köprüleri trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi, Tarihi Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü'nün bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacağı duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yeni Galata ve Atatürk Köprüleri (Unkapanı) Salı günü 02:30-03:30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.