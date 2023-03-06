Cerrahpaşa'da son durum: Taşınan poliklinikler hizmet verecek mi?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde depreme dayanıksız yapılardaki polikliniklerin, fakülte bünyesinde olan ve daha önce güçlendirilmiş binalara taşınma süreci tamamlandı.

Riskli binalar boşaltıldı ve 800 hasta farklı hastanelere nakledildi.

Cerrahpaşa'da yarından itibaren poliklinik ve laboratuvar hizmetleri normale dönüyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, taşınan polikliniklere ilişkin, "Aslında bugün itibarıyla başladık gelen hastalara başladık ama yarından itibaren sistemden de açıp Cerrahpaşa'da daha önce yapılmakta olan tüm poliklinikleri açtık, aşmış bulunuyoruz" bilgisini verdi.

Cerrahpaşa'da poliklinik hizmetleri hangi binalarda verilecek?

Cerrahpaşa yerleşkesi içerisine yapılan çelik konstrüksiyon binalarda poliklinik hizmetleri verilmeye başlanacak. Ve şu ana kadar Cerrahpaşa'da günlük 6 bin poliklinik hastası kabul ediliyordu. Mevcut şartlarda ise 4 bine yakın poliklinik hastasının kabul edilebileceği belirtiliyor.

"Sadece beyin cerrahisi binasında yaklaşık 50 yatağımız var. Orada devam edecek. Hizmetlerimiz devam edecek. Yine beyin cerrahisi binasında ameliyathanemiz var 4 tane. Orada acil ameliyatlar ve acil hastaların bakımı da yine beyin cerrahisi binasının bir katını cerrahi bölümlere bir takım dahili bölümlere verdik. Acil hastalara orada hizmete devam edecek. Yine acil servisimiz zaten hiç kapanmadı, devam ediyor. Çocuk hastalıkları ana bilim dalı bütün branşlarıyla birlikte kendi binasında devam etmekte."

"Alanın tesliminden 10 gün sonra inşaat başlayacak"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni yerinde yenileme süreci ile ilgili çalışmalar sürüyor.

"220 bin metrekarelik alanın ihalesi yapılıp bugün itibariyle yapılacak. Bizim terk ettiğimiz alan 120 bin metre kare. Şu anda kullandığımız alan 70 bin metrekare. Yani ikisinin toplamından daha fazla bir alanın bugün ihalesi yapılacak. Alanın tesliminden 10 gün sonra inşaatın başlayacağı ve 600 günde bitirileceği şartlar şartnamenin maddelerinden bir tanesi."