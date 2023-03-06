Dünya genelinde Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor

Downdetector verilerine göre, kullanıcılar, Twitter'a New York saatiyle 11.30 (TSİ 19.30) civarında erişim sorunu yaşadıklarını bildirmeye başladı.

Sosyal medya platformunda birçok kullanıcı, bağlantılar, resimler ve üçüncü parti uygulamalara ilişkin sorun yaşadığını aktardı.

Twitter Destek hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, bazı bölümlerin beklendiği gibi çalışmıyor olabileceği ifade edilerek, "Bazı istenmeyen sonuçları olan dahili bir değişiklik yaptık. Şu anda bu sorun üzerinde çalışıyoruz ve düzeltildiğinde bir güncelleme paylaşacağız." ifadesi kullanıldı.