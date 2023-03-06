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Futbolda ara transfer dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. Galatasaray, Zaniolo transferiyle ön plana çıkarken, Fenerbahçe ise 3 oyuncuyu kadrosunu kattı. Beşiktaş da Weghorst ile yollarını ayırırken, eski futbolcusu Aboubakar'ı tekrar renklerine bağladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2023 21:35, Son Güncelleme : 06 Mart 2023 21:37
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Futbolda ara transfer dönemi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karara göre, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi dün gece sona erdi. Normal şartlarda 8 Şubat Çarşamba günü bitmesi planlanan transfer dönemi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle önce 18 Şubat, daha sonra ise 5 Mart tarihine uzatılmıştı. Ara transfer döneminde Süper Lig kulüpleri, yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirdi.

Galatasaray, Zaniolo transferiyle dikkat çekti

Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu 3 futbolcu ile güçlendirdi. Sarı-kırmızılıların en dikkat çeken transferi ise İtalyan ekibi Roma'dan kadroya dahil edilen Nicolo Zaniolo oldu. Zaniolo için 15 milyon Euro transfer bedeli ödeyen Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve Hatayspor'dan Sam Adekugbe ile de kiralık olarak anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Haris Seferovic, Patrick van Aanholt ve İsmail Çipe'yle yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe de 3 futbolcu transfer etti. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibi Parma'dan Jayden Oosterwolde'yi, Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i ve Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı. Mauricio Lemos ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Emre Demir'i Samsunspor'a, Isak Vural'ı Hammarby'e ve Bruma'yı ise Braga'ya kiraladı.

Beşiktaş, Aboubakar'ı aldı, Weghorst'u gönderdi

Beşiktaş, ara transfer döneminde 4 futbolcuyu renklerine bağladı. Al-Nassr'dan eski oyuncusu Vincent Aboubakar ile yeniden kontrat imzalayan siyah-beyazlılar, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic, Kayserispor'dan Onur Bulut, Sampdoria'dan Omar Colley ve Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim ile de anlaşmaya vardı. Wout Weghorst, Josef de Souza ve Tyler Boyd'la yollarını ayıran Beşiktaş, Francisco Montero'yu Hamburg'a, Emrecan Uzunhan'ı Antalyaspor'a, Oğuzhan Akgün'ü de Sakaryaspor'a kiraladı.

Trabzonspor sadece 1 transfer yaptı

Trabzonspor ara transfer dönemini sadece 1 oyuncuyu kadrosuna katarak tamamladı. Bordo-mavililer, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiradı. Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Arda Akbulut ve Djaniny'le ise yollar ayrıldı.

Başakşehir, Ndayishimiye'yi 11.5 milyon Euro'ya sattı

Youssouf Ndayishimiye'yi 11.5 milyon Euro bedelle Fransız ekibi Nice'e gönderen Başakşehir ise ara transfer döneminde kadrosunu 8 oyuncuyla güçlendirdi. Turuncu-lacivertliler, Shaocong Wu, Edgar Ie, Caner Erkin, Eden Karzev, Adnan Januzaj, Joao Figueiredo, Berkay Aydoğmuş ve Ayberk Kaygısız ile sözleşme imzaladı. İstanbul ekibi, 6'sı kiralık olmak üzere 13 futbolcuyu ise takımdan gönderdi.

Gaziantep FK'da 20, Hatayspor'da 19 oyuncu takımdan ayrıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından ligden çekildiğini açıklayan Gaziantep FK'da 20, Hatayspor'da ise 19 oyuncu ara transfer döneminde yurt içi ve yurt dışından takımlara gitti.

Kayserispor ve Giresunspor transfer yapmadı

Transfer yasağı bulunan Kayserispor ile Giresunspor transfer dönemini sessiz geçirdi. Kayseri ekibi, Andrea Bertolacci, Mustafa Pektemek, Hayrullah Erkip, Onur Bulut ve Eray Özbek'le yollarını ayırdı. Giresunspor'da ise Osman Pasa Zorlu, Fatih Yilmaz, Ertugrul Senlikoglu, Sergen Picinciol ve Cekdar Orhan takımdan ayrıldı.

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