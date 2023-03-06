Fay ikiye böldüğü ağacı 10 metre taşıdı
Hatay'da, kırılan fay hattı ikiye böldüğü zeytin ağacının parçalarını 10 metre uzağa taşıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2023 21:48, Son Güncelleme : 06 Mart 2023 21:49
Samandağ ilçesinde, yaşanan büyük deprem sonrası birçok yerde fay hattının bıraktığı izler ortaya çıkmaya devam ediyor. Fay, bir bahçede bulunan zeytin ağacını ortadan ikiye bölerek, parçalar arasındaki mesafeyi 10 metre açtı. Görenlerin gözlerine inanamadığı manzara depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.