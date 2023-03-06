Kılıçdaroğlu kararı sonrası Akşener'den ilk mesaj

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edip masadan kalkmıştı.

Altılı masadaki adaylık krizi, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması formülüyle çözülmüştü.

Krizin son bulmasının ardından Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklandı.

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin Twitter hesabından, "Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız" paylaşımında bulundu.

İYİ Parti lideri bu mesajla birlikte İmamoğlu ve Yavaş'la bugün yaptığı görüşmeye ait bir kareyi, Millet İttifakı liderlerinin aday ilanı öncesi birlikte poz verdiği fotoğrafı, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'la birlikte kürsüye çıktığı fotoğrafla ittifak liderlerinin imzaladığı 12 maddelik mutabakat metnini paylaştı.