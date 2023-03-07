7 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.

Engellilik mevzuatından yararlanarak 5434'e tabi memurluğa başlayan nasıl emekli olur?

5434'e tabi memur en az % 40 oranında engelli olarak mevzuata uygun göreve başlaması halinde emeklilik için 5400 gün hizmet yeterli olmakta, başka bir şart bulunmamaktadır.