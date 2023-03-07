Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2023 02:04, Son Güncelleme : 07 Mart 2023 02:06
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 01.14'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için ekipler, çalışma başlattı.