Sandıklar konteynera: YSK'nın altyapısı seçime hazır

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, Türkiye'nin en iyi yaptığı işlerden birinin seçim olduğuna dikkat çekerek "Bugüne kadar hiçbir şaibeye yol açmadan seçimler yapılmıştır. Anayasa gereği sürmesi gereken bir seçim süreci var. Bunun ötelenmesi ya da ertelenmesi mümkün değil" dedi.

Yaşanan deprem felaketine rağmen YSK'nın seçimi en iyi şekilde yapacağını kaydeden Özel, şöyle konuştu: Seçmen listelerinin kaydı, seçmen listelerinin güncelleştirilmesi gibi işleri tamamlayıp seçimi neticeye ulaştırır. YSK'nın altyapısı buna hazırdır. Bölgede nüfus hareketliliği çok yoğun bir şekilde. Bu seçimin en zor tarafı; seçmen listelerinin güncellenmesi, nakillerinin yapılması, depremzede vatandaşların gittikleri yerlerdeki seçmen kayıtlarının yapılarak, seçmen listelerinde yer alması.

EMRAH ÖZCAN