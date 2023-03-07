Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?- Haritalı
Deprem bölgesinin bazı kesimlerinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, deprem bölgesinin batı kesimlerinde yağmur bekleniyor. Diğer illerde ise havanın parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 5, en yüksek 18 derece olacak.
Hatay
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 10, en yüksek 20 derece olması bekleniyor.
Gaziantep
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının bugün en düşük 4, en yüksek 17 derece olması öngörülüyor.
Malatya
Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 3, en yüksek 14 derece olması tahmin ediliyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da en düşük hava sıcaklığı 7, en yüksek 18 derece olması öngörülüyor.
Adıyaman
Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 6, en yüksek 16 derece olacağı tahmin ediliyor.
Adana
Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 6, en yüksek 21 derece olması bekleniyor.
Diyarbakır
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 4, en yüksek 17 derece olması tahmin ediliyor.
Kilis
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 7, en yüksek 18 derece olarak öngörülüyor.
Osmaniye
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 8, en yüksek 20 derece olması bekleniyor.
Elazığ
Elazığ'da bugün hava sıcaklıklarının en düşük 2, en yüksek 14 derece olacağı tahmin ediliyor.