Teyze vahşetini tek tek anlattı

Bursa'da, kaçırdığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı (10) 'çöp ev'deki kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan teyze Kamuran Pınar Acar'ın, 27 yıl hapis cezası istemiyle Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

Duruşmaya tutuklu Acar ve avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatları katıldı. Antalya'da bulunan anne Yasemin Acar ise duruşmaya gelmezken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çocuğun devlet korumasında ve sağlık durumunun iyi olduğu, bakanlığın davanın takipçisi olduğu belirtildi.

BENDEN GİZLİ YİYORLARDI

İddianamede, evde şans eseri bulunan Cem Muhammet A.'nın ifadeleri ise adeta kan dondurdu.

Teyzemi annem olarak bildim. Teyzem ve kuzeniyle birlikte yaşadığım evde son zamanlarda para kalmadı. Bu nedenle teyzem ve kuzenim, benden gizli bir şeyler yiyordu.

Evde günümü yatarak geçiriyordum. Teyzem ve kuzenimin çöp atmama takıntısı olması nedeniyle de ev çöp ev haline geldi.

Teyzem ara sıra bana vurdu. Bazen de tek ayak üzerinde beni bekleterek ceza verdi.

BULUNMASAYDI ÖLEBİLİRDİ

İddianamede, Kamuran Pınar Acar'ın akıl sağlığıyla ilgili rapor da yer aldı. Suç tarihinde, Kamuran Pınar Acar'ın akıl hastalığının bulunmadığı ve zayıflığının saptanmadığı belirtildi. Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nca tanzim edilen raporda ise 'eğer bulunmasaydı hayatını kaybedebilirdi' tespitlerine yer verildi.