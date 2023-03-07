EYT'liye çifte bayram! Hem maaş, hem ikramiye

Deprem bölgesine 'plansız' hekim ataması: Çalışacak hastane, kalacak ev yok
Deprem bölgesine 'plansız' hekim ataması: Çalışacak hastane, kalacak ev yok
Sezonun en iyi fiyatları
Sezonun en iyi fiyatları
Sponsorlu İçerik
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?- Haritalı
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?- Haritalı
Sandıklar konteynera: YSK'nın altyapısı seçime hazır
Sandıklar konteynera: YSK'nın altyapısı seçime hazır
Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı partilerinin başkanlarına 'teşekkür' mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı partilerinin başkanlarına 'teşekkür' mesajı
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddialarına açıklama
EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddialarına açıklama
Geçici işçilerle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor
Geçici işçilerle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor
6 lider imzaladı: İşte geçiş sürecinin 11 maddelik yol haritası
6 lider imzaladı: İşte geçiş sürecinin 11 maddelik yol haritası
Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu
Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu
Erdoğan: 10 Mart'ta seçim kararı alacağız
Erdoğan: 10 Mart'ta seçim kararı alacağız
Depremlerde can kaybı 46 bin 104'e yükseldi
Depremlerde can kaybı 46 bin 104'e yükseldi
Anlaşma İmzalandı: Suudi Arabistan'dan MB'ye 5 milyar dolar
Anlaşma İmzalandı: Suudi Arabistan'dan MB'ye 5 milyar dolar
Et fiyatı 2 ayda yüzde 50 arttı
Et fiyatı 2 ayda yüzde 50 arttı
Mehmet Uçum: Aynı kişi hem CB yardımcısı hem belediye başkanı olamaz
Mehmet Uçum: Aynı kişi hem CB yardımcısı hem belediye başkanı olamaz
Teklif Meclis'te: Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor
Teklif Meclis'te: Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü tutuklandı
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü tutuklandı
İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu sürüyor
İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu sürüyor
Akşener'den yeni öneri geldi....Masaya tekrar katılacak mı?
Akşener'den yeni öneri geldi....Masaya tekrar katılacak mı?
Yapılandırmada depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörülüyor
Yapılandırmada depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörülüyor
'Deprem illerinden 217 bin 246 öğrencinin istedikleri illere nakli yapıldı'
'Deprem illerinden 217 bin 246 öğrencinin istedikleri illere nakli yapıldı'
Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor
5'li masanın ortak adayı bugün kamuoyu ile paylaşılacak
5'li masanın ortak adayı bugün kamuoyu ile paylaşılacak
Projeye önce MTA bakacak
Projeye önce MTA bakacak
Togg satışa hazır
Togg satışa hazır
Depremin vurduğu İskenderun'da deniz taştı caddeler göle döndü
Depremin vurduğu İskenderun'da deniz taştı caddeler göle döndü
Malatya, afetten az etkilenen iller arasına alındı mı? Soylu açıkladı
Malatya, afetten az etkilenen iller arasına alındı mı? Soylu açıkladı
Görevi başında kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
Görevi başında kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
Akşener toplantıyı anlattı: Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı
Akşener toplantıyı anlattı: Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı
Ana sayfaHaberler Sosyal Güvenlik

EYT'liye çifte bayram! Hem maaş, hem ikramiye

EYT için bir günde 300 bin başvuru olurken, SGK mesai başlangıcını 06.00'ya çekti. Mart ayında başvuranlar 1 Nisan itibarıyla aylığa hak kazanırken ödemeleri yetişmeyenlere topluca ödeme yapılabileceği gibi avans seçeneği de sunulabilecek. En düşük emekli aylığı 5.500 lira olarak belirlenirken avansın da bu tutar üzerinden verilebileceği belirtiliyor. İlk ay için yapılacak avans ödemesine 1.100 lira bayram ikramiyesinin dahil edilmesi öngörülüyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 07 Mart 2023 09:49, Son Güncelleme : 07 Mart 2023 10:22
Yazdır
EYT'liye çifte bayram! Hem maaş, hem ikramiye


Milyonlarca vatandaş emeklilik için sosyal güvenlik merkezlerine akın ederken, internetten de rekor başvuru geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girdiği 3 Mart itibarıyla gelen başvuru sayısı 300 bini geçti.

Sosyal Güvenlik Kurumu yoğun başvurulara hızlı yanıt verebilmek için mesaiye başlama saatini 06.00'ya çekti. Mart ayında başvuranlar 1 Nisan itibarıyla aylığa hak kazanırken ödemeleri yetişmeyenlere toplu ödeme yapılabileceği gibi avans seçeneği de sunulabilecek.

TEK TEK İNCELENECEK

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik yasanın yürürlüğe girmesinin ardından gelen başvurular nedeniyle sosyal güvenlik merkezleri önünde başlayan yoğunluk dün de sürdü.

Emekli aylığında kayıp yaşanmaması için en geç 31 Mart tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Emeklilik başvurusu ister online isterse doğrudan Kurum'a yapılsın o günkü başvuru tarihi esas alınacak, dosyalar tek tek incelenecek. Emeklilik başvurusunun postayla yapılması halinde belgenin postaya verildiği tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecek.

İKRAMİYE ALINACAK

Farklı sigorta kollarında çalışanların hizmet birleştirmeleri olacağı için aylık bağlama takviminde kısa süreli de olsa gecikme söz konusu olabilir. Emekli aylığı başvuru tarihini takip eden aybaşından geçerli olmak üzere bağlanacak. İlk günden itibaren yüzbinlerce başvuru yapıldığı düşünüldüğünde SGK merkezleri tarafından işlemlerin bitirilmesi ve aylık bağlanması uzun sürebilecek.

1 Nisan itibarıyla aylığa hak kazanılırken ödemede gecikme olsa bile hak kaybı söz konusu olmayacak. İşlemler tamamlandığında başvuru tarihini takip eden aybaşından geçerli olmak üzere geriye dönük olarak toplu ödeme yapılabilecek. En düşük emekli aylığı 5.500 lira olarak belirlenirken avansın da bu tutar üzerinden verilebileceği belirtiliyor. İlk ay için yapılacak avans ödemesine 1.100 lira bayram ikramiyesinin dahil edilmesi öngörülüyor.

Emeklilik başvurusu yapılan tarihin ispatı için e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda tamamlanan işlemin kayıt altına alınmasında yarar bulunuyor. Posta yoluyla yapılan başvurularda PTT tarafından onaylı alındı belgesi saklanırken, sosyal güvenlik merkezlerine yapılan başvurularda da verilen evrak kayıt tarihi ve sayısının istenmesi gerekiyor.

SGK ÖNÜNDE İZDİHAM

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanunun yürürlüğe girmesinin ardından gelen başvurular nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde başlayan yoğunluk dün de sürdü. Esenyurt SGK binası önünde izdiham çıkınca polis müdahale etti. Tartışmaların da çıktığı kuyruktakilere polis müdahale ederek olayların büyümesini engelledi. Türkiye'nin diğer illerindeki SGK'ların önlerinde uzun kuyrukların oluştuğu gözlendi.

HESAP 18 YAŞINDAN BAŞLAYACAK

EYT kapsamında sigorta kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl hesabında emeklilik hesabı 18 yaşından başlayacak. Emeklilik başlangıcı 18 yaşın dolduğu tarih kabul edilmekle birlikte 8 Eylül 1999 öncesi farklı hesaplanıyor. İşsizlik Sigortası Kanunu yürürlüğe girmeden önce (8 Eylül 1999 öncesi) sigortalı olanlar için Sosyal Sigortalar Kanunu geçerli olup işe girişin 18 yaş öncesi ya da sonrası olmasına bakılmadan giriş tarihine göre kademeli sisteme tabi bulunuyor.

EN ÇOK ÇALIŞILAN STATÜ ÖNEMLİ

İLK defa sigortalı çalışmaya başlayanların hangi statüden emekli olacakları ise tüm çalışma yaşamları boyunca en çok çalıştıkları statüye göre belirleniyor. Emekli aylığı bağlanırken prim günü, aylık bağlama, prime esas kazanç tutarına bakılıyor. Son 10 yıl veya son 5 yıllık kazan tutarı, 2000 öncesi çalışmalar dikkate alınıyor. Çalışırken kazancı yüksek bildirenlerin son on yıl ortalaması, düşük bildirenlerin de 5 yılın ortalaması dikkate alınıyor.

3.600 VEYA 5.400 GÜNLE EMEKLİLİK

EYT yasasında kısmi emeklilik konusuna yer verilmezken, mevcut uygulama değişmedi. SSK'lı olarak 3600 günle, Bağ-Kur şartlarında da 5400 günle emeklilikte aranan yaş şartı aynen devam ediyor. Bu nedenle prim günü 3600'ün üzerinde SSK'lı kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilecek. Bağ-Kur'lu erkekler 5400 prim günü koşuluyla kadınlar 56, erkekler 58 yaşında emekli olabilecek.

HAZAL ATEŞ

Büro Memur-Sen: EYT yoğunluğu yaşayan SGK personelinin özlük hakları düzeltilsin
Büro Memur-Sen: EYT yoğunluğu yaşayan SGK personelinin özlük hakları düzeltilsin
SGK'dan açıklama: 'Emekli Olur' yazısına gerek yok
SGK'dan açıklama: 'Emekli Olur' yazısına gerek yok
EYT nedeniyle SGK personeli yoğun çalışınca sendika 'fazla mesai' istedi
EYT nedeniyle SGK personeli yoğun çalışınca sendika 'fazla mesai' istedi
SGK merkezlerindeki EYT mesaisi hızlı başladı
SGK merkezlerindeki EYT mesaisi hızlı başladı
SGK binalarında EYT yoğunluğu
SGK binalarında EYT yoğunluğu
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı

Bu Habere Tepkiniz

EYT'liye çifte bayram! Hem maaş, hem ikramiye

EYT'liye çifte bayram! Hem maaş, hem ikramiye

EYT için bir günde 300 bin başvuru olurken, SGK mesai başlangıcını 06.00'ya çekti. Mart ayında başvuranlar 1 Nisan itibarıyla aylığa hak kazanırken ödemeleri yetişmeyenlere topluca ödeme yapılabileceği gibi avans seçeneği de sunulabilecek. En düşük emekli aylığı 5.500 lira olarak belirlenirken avansın da bu tutar üzerinden verilebileceği belirtiliyor. İlk ay için yapılacak avans ödemesine 1.100 lira bayram ikramiyesinin dahil edilmesi öngörülüyor.
Engellilik mevzuatından yararlanarak 5434'e tabi memurluğa başlayan nasıl emekli olur?

Engellilik mevzuatından yararlanarak 5434'e tabi memurluğa başlayan nasıl emekli olur?

5434'e tabi memur en az % 40 oranında engelli olarak mevzuata uygun göreve başlaması halinde emeklilik için 5400 gün hizmet yeterli olmakta, başka bir şart bulunmamaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları yok sayılmamalıdır

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları yok sayılmamalıdır

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay CENGİZ yaptığı açıklamada "SGK çalışanları yok sayılmamalıdır" dedi.
EYT konusunda öğrenilmek istenilen hususlar

EYT konusunda öğrenilmek istenilen hususlar

EYT Kanunu 03/03/2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu konuyla ilgili ziyaretçilerimizin öğrenmek istedikleri hususlar bulunmaktadır. Ziyaretçimizin sorularını değerlendirmekteyiz.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Boş geçen derse giren yöneticilere ek ders ücreti ödenir mi?

Boş geçen derse giren yöneticilere ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevini tamamlayan bir yöneticinin, kurumunda çeşitli nedenlerle boş geçen derslere girmesi halinde bu görevi karşılığında haftada 6 saate kadar ek ders ücretinden yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Askerlik süresini işçi iken (SSK) borçlanan memur, emeklilik için en az 6 ay beklemek zorunda mıdır?

Askerlik süresini işçi iken (SSK) borçlanan memur, emeklilik için en az 6 ay beklemek zorunda mıdır?
Ücretsiz izin sonrası göreve başlamadan emeklilik talebinde bulunulabilir mi?

Ücretsiz izin sonrası göreve başlamadan emeklilik talebinde bulunulabilir mi?

Ücretsiz izinde bulunan memurun kadrosu ile ilişiği kesilmez, ücretsiz izinde iken veya ücretsiz izin sonrası göreve başlamadan istifa sonrası açıkta iken emeklilik talebinde bulunulabilir.
YÖK, 50/d'li araştırma görevlilerine ilişkin düzenlemenin esaslarını belirledi

YÖK, 50/d'li araştırma görevlilerine ilişkin düzenlemenin esaslarını belirledi

Araştırma görevlileri, 9 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek
Terör gazisi polis, ikinci normal emekliliği nasıl kazanır?

Terör gazisi polis, ikinci normal emekliliği nasıl kazanır?

Terörle mücadele kapsamında vazife malulü olanlar görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın hem görev aylıklarını hem de SGK tarafından ödenen vazife malullüğü aylıklarını alabilmektedirler
4 Mart 2023 tarihli atama kararları yayımlandı

4 Mart 2023 tarihli atama kararları yayımlandı

4 Mart 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mart 2023
6'lı masada krizinin 4 günü

6'lı masada krizinin 4 günü

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayı krizi çözüldü. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de katılımıyla yapılan 6'lı masa toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası ittifakın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Millet İttifakı'nın diğer genel başkanları, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasının açıklandığı metinde ise İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanabileceği ifadesi yer aldı.
Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 17 mart 2023
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Tüm İslam coğrafyası tarafından heyecanla beklenen 2023 Ramazan ayı başlangıcı, Hicri takvime göre belirlenen dini takvimin yayımlanması sonrasında belli oldu.