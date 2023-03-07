İdrar yollarında veya bağırsaklardaki kanser, kanama şeklinde kendini gösterebilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Üroloji uzmanı Prof. Dr. Rahim Horuz, "İdrar yollarını veya bağırsakları ilgilendiren bir kanser, erken dönemde idrarda veya dışkıda kanama şeklinde kendini gösterebilir." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Horuz, kanserde erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirtti.

Horuz, "İdrar yollarını veya bağırsakları ilgilendiren bir kanser, erken dönemde idrarda veya dışkıda kanama şeklinde kendini gösterebilir. Testis, meme, lenf bezi ve cilt-cilt altı doku kanserlerinde olduğu gibi, el ile hissedilen şişlikler, sertlikler ve düzensizliklere karşı dikkatli olun." ifadelerini kullandı.

Kanserin organa bağlı olarak erken ve geç dönemlerde belirti verdiğini aktaran Horuz, dokunun kanserleşmeye başladığında erken dönemde belirti göstermediğini açıkladı.

Ailede kanser öyküsü bulunan ve riskli yaş grubunda olanların belirtiler konusunda bilinçlenmesi gerektiğini belirten Horuz, "İdrar yolları ve bağırsakları ilgilendiren bir kanser, erken dönemde idrarda veya dışkıda kanama şeklinde kendini gösterebilir. Testis, meme, lenf bezi ve cilt-cilt altı doku kanserlerinde olduğu gibi, el ile hissedilen şişlikler, sertlikler ve düzensizliklere karşı dikkatli olunmalı. Erken teşhis, erken ve eksiksiz bir tedaviye fırsat tanır." ifadelerini kullandı.

Horuz, kanser hastalarında ağrının sonradan ortaya çıkan bir belirti olduğunu belirterek, yavaş büyüyen kanserin erken dönemde ağrı belirtisi göstermediğini bu yüzden ağrısız kitlelere karşı daha dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Kanserlerin yüzde 5 ila 10'unun sonraki kuşaklara aktarılan bir gen bozukluğu sebebiyle ailesel olarak ortaya çıktığını açıklayan Horuz, "Prostat, meme, yumurtalık ve kalın bağırsak kanserleri genlerle de geçebilen kanserlerden. Ailesinde bu tür kanserler bulunanların risk değerlendirmelerinin yapılması ve uygun bir erken tanı programına alınması için hekime başvurmaları gerekir." değerlendirmesinde bulundu.