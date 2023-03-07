Katip Çelebi Üniversitesi 63 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor

Deprem sonrası 44 bin konutun fiyatı fahiş arttı!
Deprem sonrası 44 bin konutun fiyatı fahiş arttı!
Sezonun en iyi fiyatları
Sezonun en iyi fiyatları
Sponsorlu İçerik
İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Erdoğan'ın duyurduğu 'Hayata Dönüş Kredisi'nin detayları belli oldu
Erdoğan'ın duyurduğu 'Hayata Dönüş Kredisi'nin detayları belli oldu
Altının gram fiyatı 1.125 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.125 lira seviyesinden işlem görüyor
Deprem bölgesine 'plansız' hekim ataması: Çalışacak hastane, kalacak ev yok
Deprem bölgesine 'plansız' hekim ataması: Çalışacak hastane, kalacak ev yok
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?- Haritalı
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?- Haritalı
Sandıklar konteynera: YSK'nın altyapısı seçime hazır
Sandıklar konteynera: YSK'nın altyapısı seçime hazır
Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı partilerinin başkanlarına 'teşekkür' mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı partilerinin başkanlarına 'teşekkür' mesajı
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddialarına açıklama
EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddialarına açıklama
Geçici işçilerle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor
Geçici işçilerle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor
6 lider imzaladı: İşte geçiş sürecinin 11 maddelik yol haritası
6 lider imzaladı: İşte geçiş sürecinin 11 maddelik yol haritası
Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu
Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu
Erdoğan: 10 Mart'ta seçim kararı alacağız
Erdoğan: 10 Mart'ta seçim kararı alacağız
Depremlerde can kaybı 46 bin 104'e yükseldi
Depremlerde can kaybı 46 bin 104'e yükseldi
Anlaşma İmzalandı: Suudi Arabistan'dan MB'ye 5 milyar dolar
Anlaşma İmzalandı: Suudi Arabistan'dan MB'ye 5 milyar dolar
Et fiyatı 2 ayda yüzde 50 arttı
Et fiyatı 2 ayda yüzde 50 arttı
Mehmet Uçum: Aynı kişi hem CB yardımcısı hem belediye başkanı olamaz
Mehmet Uçum: Aynı kişi hem CB yardımcısı hem belediye başkanı olamaz
Teklif Meclis'te: Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor
Teklif Meclis'te: Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü tutuklandı
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü tutuklandı
İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu sürüyor
İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu sürüyor
Akşener'den yeni öneri geldi....Masaya tekrar katılacak mı?
Akşener'den yeni öneri geldi....Masaya tekrar katılacak mı?
Yapılandırmada depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörülüyor
Yapılandırmada depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörülüyor
'Deprem illerinden 217 bin 246 öğrencinin istedikleri illere nakli yapıldı'
'Deprem illerinden 217 bin 246 öğrencinin istedikleri illere nakli yapıldı'
Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor
5'li masanın ortak adayı bugün kamuoyu ile paylaşılacak
5'li masanın ortak adayı bugün kamuoyu ile paylaşılacak
Projeye önce MTA bakacak
Projeye önce MTA bakacak
Togg satışa hazır
Togg satışa hazır
Ana sayfaKPSS KPSS, EKPSS ve Personel Alım Haberleri

Katip Çelebi Üniversitesi 63 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi en az 70 KPSS puan ile belirtilen kadrolara 6 Bilişim Personeli alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihi ise yayınlanan ilan ile belirtildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mart 2023 11:14, Son Güncelleme : 07 Mart 2023 11:16
Yazdır
Katip Çelebi Üniversitesi 63 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor

Katip Çelebi Üniversitesi 63 bin TL maaş aile personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve ekranıKatip Çelebi Üniversitesi 63 bin TL maaş aile personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve ekranı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru süreci ve detaylarına ilişkin tüm ayrıntıları duyuran kurum adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca kurum kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte en düşük 42.320 TL en yüksek 63.480 TL maaş ödemesi yapacağını açıkladı.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi personel alımı başvuruları 27 Şubat 2023 tarihinde başlayıp 20 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar bilisimbasvuru.ikc.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvurularını yapacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Fotoğraflı Başvuru Formu
2. Özgeçmiş
3. Onaylı Mezuniyet Belgesi : E-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR kodunu içeren mezuniyet belgesi veya Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
4. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler : E-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR kodunu içeren SGK Hizmet Dökümü ya da kamu personeli için hizmet belgesi
5. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler : Çalışma Belgesi (Özel sektör tecrübeliler için yaptığı işin detaylı anlatır imzalı kaşeli onaylı belge)
6. En Az İki Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler : Yazılım dilinin açık olarak belirtildiği transkript ya da yazılım dilinin açık olarak belirtildiği ders içeriği belgesi ya da yazılım dillerinin açık olarak belirtildiği kaşeli ve imzalı çalışma belgesi ya da sınav ile alınmış doğrulanabilir sertifika ya da doğrulanabilir katılım belgesi
7. Varsa KPSS Sonuç Belgesi
8. Varsa Yabancı Dil Belgesi
9. Adli Sicil Belgesi : Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
10. Erkek Adaylar İçin Askerlik İle İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge : QR kodunu içeren E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)
e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
g) Süresi içinde başvurmak.

ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (?21.160,69) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Şubat sonunda kamuya 2.323 engelli memur ataması yapılacak
Şubat sonunda kamuya 2.323 engelli memur ataması yapılacak
2023 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi belirlendi
2023 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi belirlendi
KPSS 2023/3 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2023/3 yerleştirme sonuçları açıklandı
İki kamu kurumuna 206 personel alımı yapılacak
İki kamu kurumuna 206 personel alımı yapılacak
İçişleri Bakanlığı taşraya 300 il planlama uzman yardımcısı alacak
İçişleri Bakanlığı taşraya 300 il planlama uzman yardımcısı alacak
Tarım Bakanı: DSİ'ye bin 273 yeni personel alınacak
Tarım Bakanı: DSİ'ye bin 273 yeni personel alınacak

Bu Habere Tepkiniz

42 bin 500 personel alımı iptal edildi mi? Bakan Koca'dan açıklama

42 bin 500 personel alımı iptal edildi mi? Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanlığına alınması kararlaştırılan ikinci 42 bin 500 kadronun iptal edilip edilmediği sorusuna Koca, "Kesinlikle iptal söz konusu değil." dedi.
EYT'liye çifte bayram! Hem maaş, hem ikramiye

EYT'liye çifte bayram! Hem maaş, hem ikramiye

EYT için bir günde 300 bin başvuru olurken, SGK mesai başlangıcını 06.00'ya çekti. Mart ayında başvuranlar 1 Nisan itibarıyla aylığa hak kazanırken ödemeleri yetişmeyenlere topluca ödeme yapılabileceği gibi avans seçeneği de sunulabilecek. En düşük emekli aylığı 5.500 lira olarak belirlenirken avansın da bu tutar üzerinden verilebileceği belirtiliyor. İlk ay için yapılacak avans ödemesine 1.100 lira bayram ikramiyesinin dahil edilmesi öngörülüyor.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Engellilik mevzuatından yararlanarak 5434'e tabi memurluğa başlayan nasıl emekli olur?

Engellilik mevzuatından yararlanarak 5434'e tabi memurluğa başlayan nasıl emekli olur?

5434'e tabi memur en az % 40 oranında engelli olarak mevzuata uygun göreve başlaması halinde emeklilik için 5400 gün hizmet yeterli olmakta, başka bir şart bulunmamaktadır.
EYT konusunda öğrenilmek istenilen hususlar

EYT konusunda öğrenilmek istenilen hususlar

EYT Kanunu 03/03/2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu konuyla ilgili ziyaretçilerimizin öğrenmek istedikleri hususlar bulunmaktadır. Ziyaretçimizin sorularını değerlendirmekteyiz.
Boş geçen derse giren yöneticilere ek ders ücreti ödenir mi?

Boş geçen derse giren yöneticilere ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevini tamamlayan bir yöneticinin, kurumunda çeşitli nedenlerle boş geçen derslere girmesi halinde bu görevi karşılığında haftada 6 saate kadar ek ders ücretinden yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Askerlik süresini işçi iken (SSK) borçlanan memur, emeklilik için en az 6 ay beklemek zorunda mıdır?

Askerlik süresini işçi iken (SSK) borçlanan memur, emeklilik için en az 6 ay beklemek zorunda mıdır?
Ücretsiz izin sonrası göreve başlamadan emeklilik talebinde bulunulabilir mi?

Ücretsiz izin sonrası göreve başlamadan emeklilik talebinde bulunulabilir mi?

Ücretsiz izinde bulunan memurun kadrosu ile ilişiği kesilmez, ücretsiz izinde iken veya ücretsiz izin sonrası göreve başlamadan istifa sonrası açıkta iken emeklilik talebinde bulunulabilir.
YÖK, 50/d'li araştırma görevlilerine ilişkin düzenlemenin esaslarını belirledi

YÖK, 50/d'li araştırma görevlilerine ilişkin düzenlemenin esaslarını belirledi

Araştırma görevlileri, 9 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek
Terör gazisi polis, ikinci normal emekliliği nasıl kazanır?

Terör gazisi polis, ikinci normal emekliliği nasıl kazanır?

Terörle mücadele kapsamında vazife malulü olanlar görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın hem görev aylıklarını hem de SGK tarafından ödenen vazife malullüğü aylıklarını alabilmektedirler
4 Mart 2023 tarihli atama kararları yayımlandı

4 Mart 2023 tarihli atama kararları yayımlandı

4 Mart 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mart 2023
6'lı masada krizinin 4 günü

6'lı masada krizinin 4 günü

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayı krizi çözüldü. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de katılımıyla yapılan 6'lı masa toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası ittifakın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Millet İttifakı'nın diğer genel başkanları, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasının açıklandığı metinde ise İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanabileceği ifadesi yer aldı.
Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 17 mart 2023
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Tüm İslam coğrafyası tarafından heyecanla beklenen 2023 Ramazan ayı başlangıcı, Hicri takvime göre belirlenen dini takvimin yayımlanması sonrasında belli oldu.