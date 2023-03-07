'Millet İttifakı kumar masasında oturduklarını kabul eder hale gelmiştir'

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Erzurum Şehir Stadyumunun da maç yapılamaz hale geldiğini belirterek, deprem nedeniyle stadyumda yaşanan hasarı gösteren fotoğrafları paylaştı.

Aydemir, 11 ilin dışındaki şehirlerde de sporcuların depremden etkilendiğini anlatarak, "Müsabakalar devam etsin ama bu dönem hiçbir ligde küme düşme gibi bir hadise söz konusu olmaması lazım. Şampiyonlar ilan edilsin, önümüzdeki dönem küme düşecek takımların sayısı artırılabilir." diye konuştu.

Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin genel başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiği toplantıya işaret eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Meral Akşener oturduğu masanın 'kumar masası' olduğunu milletle paylaştı. Cuma günü bunu söyledi, dün bu kumar masasına yeniden oturdu. Böyle bir liderlik olabilir mi? Millet İttifakı'nın şeriklerinden birinin belediye başkanlarını resmen hedefe koydu. Onlar üzerinden CHP'ye dayatmalarda bulundu. O partinin belediye başkanları utanmadan, sıkılmadan bu teklifi ellerinin tersiyle itmek yerine sükut ettiler, kabul ettiler. Kemal Kılıçdaroğlu bu teklife onay verdi, diğerleri seslerini çıkarmadılar. Ne kadar ayıp? Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bu adamlar benim belediye başkanım ne haddinize kardeşim, siz bunların üzerinden bana nasıl yönelirsiniz, ayıptır bu yaptığınız' demeliydi. Ne yaptı? Kılıçdaroğlu, 'kumar masası' olduğunu tescil eden bir karar verdi. 12 maddelik bir bildiri açıkladılar. O bildirinin 12. maddesinde; 'onlara uygun görüldüğü vakitte cumhurbaşkanı yardımcılığı verilecek' gibi ucube bir yaklaşımı ortaya koydular. Bu, Türk siyaseti için dibe vurma durumudur."

Meral Akşener'i eleştiren Aydemir, "Lider dediğin öngörülü, kararlı insandır. İki günde darmaduman oldular." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın diğer ortaklarının da "İş bu noktaya gelmemeliydi, geldiyse getiren bu masada olmamalı" demesi gerektiğini ifade eden AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, "Millet İttifakı kumar masasında oturduklarını kabul eder hale gelmiştir." dedi.