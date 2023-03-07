AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin rapor yayımladı

Bakan Bilgin'den kamu işçisinin zam görüşmeleriyle ilgili açıklama
Bakan Bilgin'den kamu işçisinin zam görüşmeleriyle ilgili açıklama
Sezonun en iyi fiyatları
Sezonun en iyi fiyatları
Sponsorlu İçerik
Deprem sonrası 44 bin konutun fiyatı fahiş arttı!
Deprem sonrası 44 bin konutun fiyatı fahiş arttı!
İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Erdoğan'ın duyurduğu 'Hayata Dönüş Kredisi'nin detayları belli oldu
Erdoğan'ın duyurduğu 'Hayata Dönüş Kredisi'nin detayları belli oldu
Altının gram fiyatı 1.125 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.125 lira seviyesinden işlem görüyor
Deprem bölgesine 'plansız' hekim ataması: Çalışacak hastane, kalacak ev yok
Deprem bölgesine 'plansız' hekim ataması: Çalışacak hastane, kalacak ev yok
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?- Haritalı
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?- Haritalı
Sandıklar konteynera: YSK'nın altyapısı seçime hazır
Sandıklar konteynera: YSK'nın altyapısı seçime hazır
Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı partilerinin başkanlarına 'teşekkür' mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı partilerinin başkanlarına 'teşekkür' mesajı
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddialarına açıklama
EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddialarına açıklama
Geçici işçilerle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor
Geçici işçilerle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor
6 lider imzaladı: İşte geçiş sürecinin 11 maddelik yol haritası
6 lider imzaladı: İşte geçiş sürecinin 11 maddelik yol haritası
Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu
Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu
Erdoğan: 10 Mart'ta seçim kararı alacağız
Erdoğan: 10 Mart'ta seçim kararı alacağız
Depremlerde can kaybı 46 bin 104'e yükseldi
Depremlerde can kaybı 46 bin 104'e yükseldi
Anlaşma İmzalandı: Suudi Arabistan'dan MB'ye 5 milyar dolar
Anlaşma İmzalandı: Suudi Arabistan'dan MB'ye 5 milyar dolar
Et fiyatı 2 ayda yüzde 50 arttı
Et fiyatı 2 ayda yüzde 50 arttı
Mehmet Uçum: Aynı kişi hem CB yardımcısı hem belediye başkanı olamaz
Mehmet Uçum: Aynı kişi hem CB yardımcısı hem belediye başkanı olamaz
Teklif Meclis'te: Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor
Teklif Meclis'te: Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü tutuklandı
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü tutuklandı
İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu sürüyor
İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu sürüyor
Akşener'den yeni öneri geldi....Masaya tekrar katılacak mı?
Akşener'den yeni öneri geldi....Masaya tekrar katılacak mı?
Yapılandırmada depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörülüyor
Yapılandırmada depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörülüyor
'Deprem illerinden 217 bin 246 öğrencinin istedikleri illere nakli yapıldı'
'Deprem illerinden 217 bin 246 öğrencinin istedikleri illere nakli yapıldı'
Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor
5'li masanın ortak adayı bugün kamuoyu ile paylaşılacak
5'li masanın ortak adayı bugün kamuoyu ile paylaşılacak
Projeye önce MTA bakacak
Projeye önce MTA bakacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin rapor yayımladı

"Donatı cinsinin seçimi ve işçilikteki kusurlar, yer hareketi tarafından affedilmeyen başlıca olumsuzluk durumlarından biri olmuştur. Akredite edilmiş usta, kalfa ve inşaat işçilerinin yapı inşaatlarında çalıştırılması hususunun önemi tekrar gün yüzüne çıkmıştır"- "İlk deprem, Kahramanmaraş ve Hatay'da ikinci deprem ise özellikle Malatya'da daha etkin oldu"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2023 13:51, Son Güncelleme : 07 Mart 2023 13:52
Yazdır
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin rapor yayımladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) hazırladığı raporda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki ağır yıkımlara ilişkin, "Donatı cinsinin seçimi ve işçilikteki kusurlar, yer hareketi tarafından affedilmeyen başlıca olumsuzluk durumlarından biri olmuştur. Akredite edilmiş usta, kalfa ve inşaat işçilerinin yapı inşaatlarında çalıştırılması hususunun önemi tekrar gün yüzüne çıkmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığınca, 6 Şubat'ta Türkiye saati ile 4.17'de ve 13.24'te sırası ile merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depreme ilişkin, saha çalışmaları ön değerlendirme raporu hazırlandı.

Depreme kaynaklık eden fayların tanımlanması, meydana gelen yüzey kırıklarının tespit edilmesi ve yapısal hasar nedenlerinin ortaya konması amacıyla 10 Şubat-16 Şubat'ta bölgede yapılan saha çalışmalarının sonuçlarını içeren raporda, her iki depremin Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da çok şiddetli hissedildiği can kaybı ve ağır hasara neden olduğu vurgulandı.

Depremin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 11 ili içine alan 108 bin 812 kilometrekarelik alanda etkili olduğu aktarılan raporda, "Ülke tarihinde yaşanmış en yıkıcı deprem fırtınası olarak kayıtlara geçen bu iki ana şoka ait kuvvetli yer hareketi kayıtları, saha gözlemleri ve bölge halkından alınan bilgilere göre ilk depremin Kahramanmaraş ve Hatay'da ikinci depremin ise özellikle Malatya'da daha etkin olduğunu söylemek mümkündür." ifadesine yer verildi.

- Zemin kaynaklı hasarlar

Depremler sonrasında bazı yerleşim bölgelerinde ciddi yüzey bozulmalarının tespit edildiği aktarılan raporda, bu bozulmaların yumuşak zeminlerde daha da belirgin hal alarak geniş yarıklar şeklinde ortaya çıktığı anlatıldı.

Kimi zeminlerde sıvılaşmalarla birlikte binalarda oturmalar olduğu, kimi yerlerde de yüzey deformasyonlarının doğrudan yapıların altından geçerek büyük hasarlara sebep olduğu belirtilen raporda, aynı zemin tabakası üzerinde az hasarlı ya da tamamen hasarsız komşu binaların da var olmasının, yıkımların sadece zemin kaynaklı olmadığı gerçeğini bir kez daha gösterdiğine işaret edildi.

- Yumuşak kat kaynaklı hasarlar

Türkiye'de de sıkça karşılaşılan düşey doğrultudaki düzensizlik durumlarından biri olan "yumuşak kat" uygulamalarıyla bölgede yoğun olarak karşılaşıldığı aktarılan raporda, "Komşu katlar arasında rijitlik düzensizliğine neden olan bu uygulamalar, genellikle yapıların giriş katlarında giriş kat kolon boylarının sonraki kat kolon boylarına göre daha fazla olması durumu olarak gözlendi." bilgisine yer verildi.

- Yapı elemanı hasarları

Raporda, sahada yapılan incelemelerde, birleşim bölgelerindeki etriyelerin yetersiz ve boyuna donatıyı tutmayacak şekilde bağlantıların yapıldığı gözlemlendiği bilgisi yer aldı.

Kolon, kiriş ve perdelerde düz donatının kullanıldığı, perdelerde çiroz kullanılmadığı, boyuna donatı boylarının kısa tutulduğu bu nedenle de birleşim bölgelerinde sıyrılmaların yaşandığı ve bu hassas bölgelerde iri çakıl ve tahta gibi yabancı unsurlara rastlanıldığı aktarılan raporda, bu durumun betonun gevrekliğini artırdığı aktarıldı.

- Beton hasarları

Raporda beton hasarlarına ilişkin, "Yapılan incelemelerde, beton için kullanılan agrega granülometrisinin uygun ölçülerde olmadığı, dere kenarından ya da denizden doğrudan alınan düz yüzeyli çakılların kullanıldığı, betonun sulanmadığı için yandığı, gevrek kırılmaların çokça yaşandığı tespit edilmiştir." değerlendirmesine yer verildi.

- Dolgu duvar hasarları

Raporda, taşıyıcı sisteme ankrajı tam olarak yapılmamış dolgu duvarlarda, köşe birleşim yerlerinde ve çıkma kirişler üzerine oturmuş olan duvarlarda ciddi hasarların tespit edildiği belirtildi.

- Donatı kusurlarından kaynaklanan hasarlar

Donatı kusurlarından kaynaklanan hasarların aktarıldığı raporda, ayrıca, kısa kolonun, bant pencere uygulamaları ile sıklıkla rastlanılan ve depremlerde hasara neden olan bir durum olduğuna işaret edildi.

- Kırsal yapı hasarları

Geleneksel yapı sistemleri ve yerel malzemeler kullanılarak topoğrafyaya ve iklime bağlı olarak yöre halkı tarafından şekillendirilmiş yerleşmeler olan kırsal yerleşmelere de dikkat çekilen raporda, "Kış aylarının çok soğuk geçtiği bölgelerde, don ve çözülme olaylarında toprak harç kullanımı hasarı artırmıştır. Deprem hasarının neden olduğu yapım hatalarından bir diğeri de yatay ve düşey destekleyici elemanların yetersiz sayıda, düzensiz ve zayıf kenetlenmelerle inşa edilmiş olmalarıdır." ifadeleri yer aldı.

- "6,5 metreye varan yer değiştirmeler meydana geldi"

Raporun sonuç bölümünde ise, "Yüzey faylanması açısından, depremlerde sırasıyla yaklaşık 290 kilometre ile 130 kilometre uzunluğunda yüzey kırığı ile 6,5 metreye varan yer değiştirmeler meydana gelmiştir." tespitine yer verildi.

Raporda, yüzey faylanmasına ilişkin şu değerlendirmeler yer aldı:

"Depremin etkilediği alanlarda doğrultu atımlı fay sistemlerinde belirgin olarak gözlenen dere ötelenmesi, sırt ötelenmeleri, çöküntü gölleri gibi morfo-tektonik oluşumlara rastlanılmıştır. Ayrıca yüzey kırıkları birçok bölgede karayolu, demiryolu gibi ulaşım hatlarını ve bahçe çitleri ve tarla sınırlarını belirgin bir şekilde ötelemiştir.

Deprem sonrasında bölgede geniş kapsamlı ikincil olaylar da gözlenmiş olup bunlar arasında kaya düşmeleri, heyelanlar, zemin sıvılaşmaları yaygın olarak gözlenmiştir."

- Yönetmelik kurallarına uyulmayan yapılar ciddi hasar gördü

Raporda, yapısal hasarlara ilişkin de, "Yönetmelik kurallarına ve konstrüktif esaslara uyulmadan inşa edilmiş yapıların ciddi hasarlar gördüğü aşikardır. Hazır beton kullanımın, agrega granülometrisinin sağlanması ve betonun kalıba tam olarak yerleştirilmesinin ne kadar önemli olduğu tekrar gözlemlenmiştir." bilgilerine yer verildi.

Özellikle konut olarak inşa edilen binaların zemin katlarının ticarethane olarak kullanılacağı durumlarda, bu katların yumuşak kata neden olmayacak şekilde gerekli önlemlerin önemine vurgu yapılan raporda, "Donatı cinsinin seçimi (düz donatı) ve işçilikteki kusurlar, yer hareketi tarafından affedilmeyen başlıca olumsuzluk durumlarından biri olmuştur. Akredite edilmiş usta, kalfa ve inşaat işçilerinin yapı inşaatlarında çalıştırılması hususunun önemi tekrar gün yüzüne çıkmıştır." vurgusu yapıldı.

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem!
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem!
Depremzedelere yönelik aşı çalışmaları devam ediyor
Depremzedelere yönelik aşı çalışmaları devam ediyor
Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitiren 'Şampiyon Melekler' için ağıt
Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitiren 'Şampiyon Melekler' için ağıt
Eczanede Heimlich manevrası ile çocuğu hayata döndürdü
Eczanede Heimlich manevrası ile çocuğu hayata döndürdü
Adana'da arkadaşının tabancayla kazara vurduğunu öne sürdüğü genç öldü
Adana'da arkadaşının tabancayla kazara vurduğunu öne sürdüğü genç öldü
İdrar yollarında veya bağırsaklardaki kanser, kanama şeklinde kendini gösterebilir
İdrar yollarında veya bağırsaklardaki kanser, kanama şeklinde kendini gösterebilir

Bu Habere Tepkiniz

Anayasa Mahkemesinin 9 Marttaki gündemi oldukça yoğun

Anayasa Mahkemesinin 9 Marttaki gündemi oldukça yoğun

Anayasa Mahkemesi 9 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemi hem iptal davaları hem de siyasi parti denetimleri dolayısıyla oldukça yoğun.
42 bin 500 personel alımı iptal edildi mi? Bakan Koca'dan açıklama

42 bin 500 personel alımı iptal edildi mi? Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanlığına alınması kararlaştırılan ikinci 42 bin 500 kadronun iptal edilip edilmediği sorusuna Koca, "Kesinlikle iptal söz konusu değil." dedi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
EYT'liye çifte bayram! Hem maaş, hem ikramiye

EYT'liye çifte bayram! Hem maaş, hem ikramiye

EYT için bir günde 300 bin başvuru olurken, SGK mesai başlangıcını 06.00'ya çekti. Mart ayında başvuranlar 1 Nisan itibarıyla aylığa hak kazanırken ödemeleri yetişmeyenlere topluca ödeme yapılabileceği gibi avans seçeneği de sunulabilecek. En düşük emekli aylığı 5.500 lira olarak belirlenirken avansın da bu tutar üzerinden verilebileceği belirtiliyor. İlk ay için yapılacak avans ödemesine 1.100 lira bayram ikramiyesinin dahil edilmesi öngörülüyor.
Engellilik mevzuatından yararlanarak 5434'e tabi memurluğa başlayan nasıl emekli olur?

Engellilik mevzuatından yararlanarak 5434'e tabi memurluğa başlayan nasıl emekli olur?

5434'e tabi memur en az % 40 oranında engelli olarak mevzuata uygun göreve başlaması halinde emeklilik için 5400 gün hizmet yeterli olmakta, başka bir şart bulunmamaktadır.
EYT konusunda öğrenilmek istenilen hususlar

EYT konusunda öğrenilmek istenilen hususlar

EYT Kanunu 03/03/2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu konuyla ilgili ziyaretçilerimizin öğrenmek istedikleri hususlar bulunmaktadır. Ziyaretçimizin sorularını değerlendirmekteyiz.
Boş geçen derse giren yöneticilere ek ders ücreti ödenir mi?

Boş geçen derse giren yöneticilere ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevini tamamlayan bir yöneticinin, kurumunda çeşitli nedenlerle boş geçen derslere girmesi halinde bu görevi karşılığında haftada 6 saate kadar ek ders ücretinden yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Askerlik süresini işçi iken (SSK) borçlanan memur, emeklilik için en az 6 ay beklemek zorunda mıdır?

Askerlik süresini işçi iken (SSK) borçlanan memur, emeklilik için en az 6 ay beklemek zorunda mıdır?
Ücretsiz izin sonrası göreve başlamadan emeklilik talebinde bulunulabilir mi?

Ücretsiz izin sonrası göreve başlamadan emeklilik talebinde bulunulabilir mi?

Ücretsiz izinde bulunan memurun kadrosu ile ilişiği kesilmez, ücretsiz izinde iken veya ücretsiz izin sonrası göreve başlamadan istifa sonrası açıkta iken emeklilik talebinde bulunulabilir.
YÖK, 50/d'li araştırma görevlilerine ilişkin düzenlemenin esaslarını belirledi

YÖK, 50/d'li araştırma görevlilerine ilişkin düzenlemenin esaslarını belirledi

Araştırma görevlileri, 9 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek
Terör gazisi polis, ikinci normal emekliliği nasıl kazanır?

Terör gazisi polis, ikinci normal emekliliği nasıl kazanır?

Terörle mücadele kapsamında vazife malulü olanlar görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın hem görev aylıklarını hem de SGK tarafından ödenen vazife malullüğü aylıklarını alabilmektedirler
Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mart 2023
6'lı masada krizinin 4 günü

6'lı masada krizinin 4 günü

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayı krizi çözüldü. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de katılımıyla yapılan 6'lı masa toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası ittifakın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Millet İttifakı'nın diğer genel başkanları, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasının açıklandığı metinde ise İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanabileceği ifadesi yer aldı.
Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 17 mart 2023
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Tüm İslam coğrafyası tarafından heyecanla beklenen 2023 Ramazan ayı başlangıcı, Hicri takvime göre belirlenen dini takvimin yayımlanması sonrasında belli oldu.