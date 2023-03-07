Saadet Partili eski yöneticiden Karamollaoğlu'na sert eleştiri

Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıklandı. Açıklama ise Erbakan'ın mirasını devam ettirdiklerini söyleyen Saadet Partisi Genel merkezinde, Saadet lideri Temel Karamollaoğlu tarafından yapıldı.

Medyada yer alan haberlere göre yüzde 7 barajını geçmesi mümkün olmayan Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'a olan tepkisinden dolayı, CHP listesinden gösterilecek 10 milletvekili kontenjanı için, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına razı oldu.

CHP liderinin ortak aday olarak gösterilmesine en sert tepkiyi ise Morbeyin soruşturması sırasında adil yaklaşımıyla öne çıkan Avukat Ali Aktaş gösterdi. Ali Aktaş, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği yapmış ve 2019 seçimlerinde Saadet tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti.

- "Saadetin görevi sekülerleri iktidar yapmak değildir"

Millet ittifakına bir süredir sosyal medya hesabından tepki gösteren Ali Aktaş, ortak adayın açıklanmasında sonrasında "Biz sekülerleri iktidar yapalım, kıyısından istifade edelim diyerek yola çıkmadık" dedi.

- "Bizim görevimiz aks değiştirmeye omuz vermek değil"

Bizim yapmamız gereken merkez mütedeyyin sosyolojinin iktidar alternatifini üretmekti diyen Ali Aktaş "Biz muhalefetin merkezi İskitler olsun istedik Çukurambar değil. 2014'te "CHP, kültürel islamcı olmadan iktidar yüzü göremez" derken bizim "seküler islamcı" olmamızı kast etmemiştik. Bundan sonra bize düşen tarihsel izleğin merkezini yeniden inşaa etmektir. Sapmayı düzeltmektir. Kılıçdaroğlu'nun sekter laikçilik yapmış CHP'yi dönüştürme çabasını takdir ediyorum. Lakin bu takdirim onu ve partisini iktidar yapmamı gerektirmez. Bizim görevimiz tarihsel akışın çoğunluk sosyolojisinin muhalefetini ve iktidarını üretmektir. Aks değiştirmeye omuz vermek değil." dedi.