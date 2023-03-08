Emeklilik yaşını açıkta iken bekleyen memurlar EYT kapsamında emeklilik dilekçesini nereye vermeli?

8 Eylül 1999 öncesi göreve başlayanlardan, hizmet yıllarını tamamladıktan sonra emeklilik yaşını beklemek üzere görevlerinden istifa edenler EYT kapsamında emekli olabilmektedirler.



Soru: 28 yıllık memuriyetimi 2021 yılında istifa ederek sonlandırdım. EYT yasası çıkınca emekli olmak için müracaat etmek istiyorum. Ancak e-devlet 4/C başvurusu kabul etmiyor. Emekli talebi için nereye ve hangi şekilde başvurmalıyım, dilekçe ile olacaksa nasıl yazmam gerektiği konusunda bir örnek v.s. yardımcı olabilir misiniz? Teşekkür ederim. Not: 03.11.1993 işe başlama tarihi bayan memurum.



Detaylar/Değerlendirmeler:

EYT konusunu içeren 7438 sayılı Kanun 3 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun yürürlüğe girmeden önce kadın memurlar 20 hizmet yıllarını, erkek memurlar da 25 hizmet yıllarını tamamladıktan sonra emeklilik yaş hadlerini beklemek üzere görevlerinden istifa edenler olmuştur. Genelde istifa yolunu seçmiş olanlar kendi durumlarını gözden geçirip ona göre hareket eden kişiler olmaktadır.



EYT konusunda değerlendirmelerimiz için https://www.memurlar.net/haber/1055020/8-eylul-1999-oncesi-ssk-bagkur-hizmeti-olan-memur-eyt-den-yararlanayamayacak-mi.html adresimiz ziyaret edilebilir.



Memurlardan EYT kapsamında olup, açıkta çalışmadan yaşı bekleyenler için emeklilik talep dilekçesi örneği:

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına

ANKARA

...... nda ...... olarak görev yapmakta iken yapmakta iken ..... tarihinde emeklilik yaşımı beklemek üzere istifa ettim. ... yıldan fazla hizmet sürem bulunmaktadır.

03/03/2023 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 7438 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesindeki yaş şartının kaldırılması sonucunda, 5434 sayılı Kanuna göre emeklilik için gerekli olan .... hizmet yılım esas alınarak, tarafıma emekli aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenmesi hususunda gereğini arz ederim.././2023

İmza :

Ad - Soyad:

T.C. Kimlik No :

Adres :

Aylıklarımı almak istediğim banka şubesi:

Cep Tel No:

NOT: Halen görev yapmakta olan memurlardan EYT kapsamına girenler, emeklilik talep dilekçelerini görev yaptıkları Kuruma vermeleri gerekmektedir. Yukarıda açıkladığımız husus halen görevde olmayanlar için geçerli olmaktadır.

