Bakan Kasapoğlu: 78 çalışma arkadaşımızı depremde kaybettik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 'Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemizden 78 çalışma arkadaşımızı depremde kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz.' ifadelerini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mart 2023 15:49, Son Güncelleme : 07 Mart 2023 15:51
Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından depremde hayatını kaybeden Gençlik ve Spor Bakanlığı personeline ilişkin paylaşımda bulundu.
Kasapoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemizden 78 çalışma arkadaşımızı depremde kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz.
Kaybettiğimiz canlarımızın her birine Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyorum.
Sizleri unutmayacağız."
Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemizden 78 çalışma arkadaşımızı depremde kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz.Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) March 7, 2023
Kaybettiğimiz canlarımızın her birine Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyorum.
Sizleri unutmayacağız. pic.twitter.com/i42YpKpXSP