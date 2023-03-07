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4 bin 159 okul deprem tehlikesi altında

JMO, İstanbul'da taşınan 93 okul dışında ülke genelinde 4 bin 159 okulun daha yüksek deprem riski altında olduğu, 191 okulun ise doğrudan fay zonuna kurulduğu uyarısı yaptı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 07 Mart 2023 17:42, Son Güncelleme : 07 Mart 2023 19:04
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4 bin 159 okul deprem tehlikesi altında

Kahramanmaraş depreminin ardından İstanbul'da riskli görülen 93 okul boşaltılıp başka yere taşınmıştı. Ancak Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) yaptığı bilimsel bir çalışma sonucunda Türkiye genelinde tam 4 bin 159 okulun yıkıcı etkisi olan yüksek deprem riski altında olduğunu tespit etti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; bu okullardan 191'inin ise doğrudan fay zonu üzerinde bulunduğuna dikkat çeken JMO Başkanı Hüseyin Alan, "Biz uyarı görevimizi yaptık. 4 bin 159 okulun tamamının ismi elimizde var. Ancak kamuoyuna açıklayamayız. Milli Eğitim Bakanlığının bu okulları inceleyip çürük olanları yıkması, sağlam olanları belirlemesi gerekiyor" dedi.

Araştırmaya göre, 6.5 ve daha büyük depremlerin yıkıcı etkisine maruz kalacak okulların büyük bölümü Kocaeli, Sakarya, Muş, Bingöl, Aydın gibi illerde bulunuyor.

"93 OKUL YETMEZ"

JMO, Türkiye'nin deprem riski en yüksek alanlarında kalan okullara ilişkin raporunu yayımladı. Raporda ülke genelinde 191 okulun fay zonunun 50 salınım alanına 50 metre gibi çok kısa bir mesafede olduğuna işaret edilirken, 0.50g ve üstü ivme değerleri baz alınarak oluşturulan risk haritası içerisine 4 bin 159 okulun girdiği ifade edildi.

Kahramanmaraş depreminde en büyük yıkımın 0.50g'den yüksek ivme değerleri ile karşılaşılan yerlerde meydana geldiğine dikkat çekilen raporda, "Milli Eğitim Bakanlığını göreve bekliyoruz! İstanbul'daki 93 okul yetmez, Türkiye'de diğer deprem riski yüksek alanlardaki okullarda acilen deprem performans analizlerinin yapılmasına ihtiyaç var" uyarısı yapıldı. Raporda, ülke genelinde bulunan okulların 4 bin 159'unun yüksek ivme değerleri ile karşılaşma olasılığı bulunan alanlar üzerine inşa edildiği, bu sayının da toplam okul sayısının yüzde 8.5'ine karşılık geldiği belirtildi.

Raporda, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öncelik sırası da dikkate alınarak bu okulları gözden geçirmesi, fay sakınım bandı içinde (50 metrelik sakınım bandı içinde olan okul sayısı 191) olanlar ile zayıf mühendislik özellikleri sahip, jeolojik sakıncalı alanlar üzerine inşa edilmiş okul binaların yıkılarak daha güvenli alanlara taşınması gerekmektedir. Diğer alanlarda kalan okul binaları için ise kapsamlı deprem performans analizlerinin yapılarak yeterliliklerin gözden geçirilmesi ve AFAD Başkanlığı'nın da söz konusu okullar hakkında yapılan çalışmaları kamuoyu ile periyodik olarak paylaşması gerekmektedir" denildi.

4159 OKUL 38 İLDE BULUNUYOR

Rapora göre yüksek deprem riski altında bulunan 4 bin 159 şu illerde bulunuyor: Adıyaman, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Yalova, Çorum.

EN ÇOK RİSKLİ OKUL KOCAELİ'DE

Rapora göre, 6.5 ve daha büyük yıkıcı depremlerin yaşanabileceği alanlarda bulunan 4 bin 159 okulun 580'i Kocaeli'de bulunuyor. Sakarya, Muş, Bingöl, Aydın ve Tokat gibi illerde de 250'nin üzerinde okul riskli bölgelerde yer alıyor. İstanbul'da taşınan sadece 93 okulda yaklaşık 52 bin öğrenci ve 2.765 öğretmen olduğu dikkate alındığında 4 bin 159 okulda yüz binlerce öğrencinin öğrenim gördüğü anlaşılıyor.

İşte okulların riskli bölgelerde olduğu sıralamada öne çıkan ilk 15 il:

Kocaeli -580
Sakarya -460
Muş-340
Bingöl -330
Aydın-275
Tokat-250
Samsun-200
Elazığ-200
Düzce-190
Erzincan-150
Erzurum-140
Yalova-140
Bolu-135
Amasya-105
Malatya-90

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