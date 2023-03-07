Kamuya borçların yapılandırılması teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı

Teklifin tümü üzerinde konuşan İYİ Parti Erzurum Muhammet Naci Cinisli, kanun teklifinin son üç yıldaki üçüncü, AK Parti hükümetleri döneminde sunulan onuncu yapılandırma teklifi olduğunu söyledi.

Bazı küçük ölçekli yapılandırmalar, süre uzatımları ve yeniden ihya yöntemleri de dahil edildiğinde yapılandırmaların sayısının 16'ya yükseldiğini kaydeden Cinisli, "Anlaşılan istisna olması gereken bu uygulama AK Parti için artık standart bir hal almış. Görüştüğümüz yapılandırma teklifinin karşısında değiliz. Vatandaşımız vergisini ödeyememenin, primini ödeyememenin mahcubiyetini tabii ki yaşamamalı fakat prensip olarak yapılandırmalara ihtiyaç duymayan bir ekonomi yönetimine ülkemizin ihtiyacı olduğunu da vurgulamak isterim." ifadesini kullandı.

- "Türkiye demokratik siyasi istikrarı, ekonomik istikrar ve dengeyi aynı anda başaran bir ülke"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye ekonomisinin 2021'deki 50 yıllık büyüme rekorundan sonra 2022 yılında kaydettiği yüzde 5,6'lık güçlü ve dengeli büyümeyle de G20 ülkeleri arasında en çok büyüyen ekonomilerden biri olduğunu belirtti. Aksu, Türkiye'nin, en çok büyüyen, en fazla istihdam yaratan, ihracat rekorları kıran, en az borçlu ülkelerden biri olduğunu dile getirdi.

Aksu, 2022 yılının kasım ayında başlayan enflasyondaki düşüş eğiliminin sürdüğünü işaret ederek "Türkiye Kovid-19 sürecini ve Ukrayna-Rusya Savaşı kaynaklı krizi dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu elde ettiği başarılarla göstermiştir. Birçok ülkede kaos ve kargaşa hakimken Türkiye demokratik siyasi istikrarı, huzur ve güvenliği, ekonomik istikrar ve dengeyi aynı anda başaran bir ülke olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

- HDP'li Paylan'ın Devlet Bahçeli ile ilgili iddialarını MHP'li Bülbül yalanladı

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Bursaspor-Amedspor maçında yaşananlara değinerek "Kesinlikle bu işin arkasında karanlık güçler var ve bu karanlık güçleri ortaya çıkarmak için de harekete geçmeyen bir iktidar anlayışı var." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bursaspor taraftarlarını milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum." şeklinde açıklamada bulunduğunu ifade eden Paylan, "Bakın, ülkücü hareket de 1980 darbesinden önce milli bir duruş sergilediklerini zannediyordu. Ülkücüler ve devrimciler birbirlerine girmişti. Ne zaman anladı biliyor musunuz ülkücüler ve devrimciler bir oyunun içinde olduklarını? 12 Eylül zindanlarında buluştukları gün anladılar." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Paylan'ın Bahçeli ile ilgili ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız o pankartlardan dolayı değil tarihten bugüne Bursa'nın ve Bursaspor'un milli duruşundan dolayı kendilerini tebrik ederken arkasından 'Çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimizle ilişkilendirilmesi bir defa cinayettir ve rezalettir.' ifadesini kullanıyor. 'Kürt kökenli kardeşlerim başkadır, huzur ve asayişimize kastedenler başkadır. Bursa nasıl göz bebeğimizse Diyarbakır da bizim göz bebeğimizdir. Bursalı kardeşlerim ile Diyarbakırlı kardeşlerim birdir, kardeştir; bozgunculuk yapanlar ise kalleştir.' ifadelerini kullanmak suretiyle bu meseledeki birleştirici, bütünleştirici tavrını ve hadisenin yanlışlığını ortaya koymuştur."

- "Bu kur politikasıyla çok büyük bir deprem yaşayacağız"

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, 20 yılda vergiyle ilgili 16 af kanununun ne anlama geldiğini sorarak "Bu, ekonominin çalışmadığını, tahrip olduğunu, sıkıntıda olduğunu, vergi mükelleflerinin vergilerini ödeyemediklerini gösterir." diye konuştu.

Kuşoğlu, "Genel Kurulumuzdan iktidarı uyarmak istiyorum; bu kur politikasıyla, bu faiz politikasıyla, bu dış ticaret politikasıyla çok büyük bir deprem yaşayacağız." dedi.

Geçen yıl dış ticarette 110 milyar dolar açık verildiğini söyleyen Kuşoğlu şöyle devam etti:

"Bu sene ilk ayda 14 milyar dolar olarak başladı. Bu kur politikasıyla, bu faiz politikasıyla, bu dış ticaret politikasıyla devam etmemiz halinde büyük sıkıntılar olacağını gösteriyor. Bir kur patlaması yaşayacağımızı gösteriyor. Altından kalkamayacağımız bir ekonomik kriz yaşayacağımızı gösteriyor. Bundan bir an önce dönülmesi lazım."

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, kanun teklifiyle kamu alacaklarının yeniden yapılandırılacağını, kamuya borcu olan gerçek ve tüzel kişilere borçlarını ödemeleri için yeni imkanlar sunulacağını kaydederek "Kamuoyunun, vatandaşlarımızın beklediği bir yapılandırma gündeme gelmiştir." ifadesini kullandı.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, birinci bölümün görüşmelerine geçildi. Birinci bölümün tümü üzerindeki görüşmelerin ardından TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi. Erdoğmuş, aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.