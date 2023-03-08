Konya'da alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira ceza
Konya'nın Ereğli ilçesinde alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira para cezası uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2023 07:58, Son Güncelleme : 08 Mart 2023 07:35
Atatürk Caddesi'nde atıyla giden bir kişi, Aksoy kavşağında polis ekiplerince durdurulmak istendi.
"Dur" ikazına uymayan kişi, Rasim Erel Caddesi atıyla istikametine doğru kaçmaya başladı.
Kovalamacayla yakalanan kişiye, ikaza uymamak ve ters yönde araç kullanarak trafiği tehlikeye sokmaktan toplam 10 bin 111 lira idari para cezası uygulandı.