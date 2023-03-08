Depremzedelerden tepki: Biz can derdindeyiz onlar aday!

Türkiye'yi hüzne boğan depremin yaraları sarılırken Altılı Masadaki adaylık tartışmaları afeti gölgede bıraktı. İlk günler yağmur gibi yağan yardımlar azaldı. Afetzedeler tepkili. İşte o tepkilerden bazıları:

> Esnaf Sinan Aktaş:

kimi çıkarmış kimsenin umurunda değil. İnsanlar kandil gecesi 'masada aday kim olsun' peşine düşerken biz mezarlıklara hayatını kaybeden evlatlarımıza, anne babamıza koştuk. "Akşam sıcak bir yemek yiyecek miyiz, kalacak sıcak yuva bulacak mıyız" derdindeyiz, aday değil...

> Yardımları koordine eden Mehmet C:

Televizyonlarda gündemin değişmesi bizim açımızdan çok büyük sorunlar teşkil etti. Yardımlar durma noktasına geldi. Lütfen bize bu kötülüğü yapmayın, insanlarımız çaresiz burayı unutmayın.

Mahmut ÖZAY