EYT mesaisi 6'da başlıyor: e-Devlet'ten 'emekli olur' yazısı yeterli

Milyonlarca kişiye emekli olma yolunu açan EYT düzenlemesinin ardından, SGK merkezlerinde başlayan yoğunluk sürüyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte binlerce vatandaş, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binalarına akın etti. Yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsayan düzenlenmeden yararlanmak isteyenler SGK hizmet binalarının önlerinde uzun kuyruk oluşturdu. Özellikle Unkapanı, Bağcılar, Esenyurt, Kadıköy ve Şişli gibi ilçelerdeki SGK merkezleri direk aylık bağlamaya yetkili oldukları için buralarda yoğunluk hat safhaya çıkıyor. Başvurulara hızlı cevap verebilmek için mesai saatleri 06.00-19.00 olarak ayarlandı. Bazı bölümlerden memur kaydırmaları da yapıldı.

GÜNDE YÜZ BİNLERCE BAŞVURU YAPILIYOR

Düzenlemenin ardından emekli olmak için şu ana kadar başvuru yapan EYT'li sayısı yüz binleri aştı. Başvurular hem SGK hem de e-Devlet üzerinden yapılabildiği için şimdiye kadar kaç kişinin başvurduğu konusunda henüz netleşmiş bir rakam yok. Ancak sayının 600 bini aştığı ifade ediliyor. Yoğunluğun üstesinden gelebilmek için SGK merkezlerine yapılan başvuruları elden teslim alan kurum çalışanları, geç saatlere kadar bu bilgileri bilgisayara yüklüyor.

'EMEKLİ OLUR' YAZISI E-DEVLET'TEN DE ALINIYOR

Uzmanlar, SGK'da oluşan talep yoğunluğunun Mayıs ayı itibarıyla biteceğini öngörüyor. Başvuru tarihini takip eden ayın birinden (1 Nisan) itibaren emeklilik başlayacağı için maaş bağlama işlemleri tamamlanmasa da herhangi bir hak kaybı oluşmayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, 3 Mart tarihinde bir duyuru yayımlayarak "Emekli olur" ve "kıdem tazminatı" yazılarının artık düzenlenmeyeceğini, sadece hizmetleri karmaşık olan kişiler için işlemlerin alınacağını bildirmişti. Çalışan EYT'lilerin emeklilik başvuruları nedeniyle yaşanan yoğunluğa karşı yeni bir çözüm geliştirildi.

'ÇALIŞMA HAYATIM' GÜNCELLENDİ

Buna göre; sigortalıların SGK merkezlerinden "Emekli olur" belgesi almasına gerek kalmadı. e-Devlet'ten temin edilecek bilgi ve belgeler de "Emekli olur" yazısı yerine geçecek. Böylece işveren, söz konusu bilgi ve belgelerle çıkış işlemini yapabilecek. Yeni Şafak'a konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, sigortalıların artık e-Devlet'ten çalışma hayatım ekranının çıktısını alarak işverenine sunmasının yeterli olacağını belirtti.

Sigortalı için yaş şartı kalktı

Çalışma hayatım uygulamasında EYT kapsamında olan sigortalılar için yaş şartının da kaldırıldığına değinen Gülşen, "Dolayısıyla işveren bu ekrandaki bilgiler doğrultusunda çıkış işlemlerini ve kıdem tazminatı ödemelerini gerçekleştirebilecek. Emeklilik başvurularının ayın 1'inde veya 31'inde yapılması arasında hiçbir fark bulunmuyor. Emekli aylığı Nisan ayı itibarıyla hesaplanarak ödenecek. Hak kaybı uğrayacağım düşüncesiyle ve panik haliyle hareket edilmesine gerek yoktur. e-Devlet sistemi çalışmıyor ise iadeli taahhütlü posta yoluyla da müracaatınızı gerçekleştirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Cabir Turgut