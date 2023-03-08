New York Borsası, Martı'yı Türk bayraklarıyla karşıladı

Martı Kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, New York Borsası'nın (NYSE) deprem felaketiyle mücadele eden Türkiye'ye desteğini Türk bayraklarıyla göstermesine ilişkin, "Normalde bizi Martı logolarıyla karşılıyor olmaları lazım ama Türk bayraklarına da yer verilmesi bir Türk şirketi olarak bizi gururlandırıyor." dedi.

Öktem, Martı'nın NYSE'ye açılma planları kapsamında New York Borsası'nı ziyaret etti.

Ziyarette, yetkililerle sürece ilişkin görüşmeler gerçekleştiren Öktem, NYSE yayınlarında şirketin New York Borsası'na açılma stratejisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Öktem, daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, NYSE'ye açılma sürecinde son dönemecin içinde olduklarını belirterek, "Martı, New York Borsası'na doğrudan açılan ilk Türk şirketi olacak. Buraya yatırımcılarla görüşmeye ve NYSE'yi ziyaret etmeye geldik." diye konuştu.

New York Borsası'nın kendilerini Türk bayraklarıyla karşılamasının ince bir davranış olduğunu dile getiren Öktem, "Deprem felaketiyle mücadele eden ülkemize desteklerini göstermeleri çok güzel. Normalde bizi Martı logolarıyla karşılıyor olmaları lazım ama Türk bayraklarına da yer verilmesi bir Türk şirketi olarak bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Öktem, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Martı olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Afet bölgesinde de uzun süre kaldığını anlatan Öktem, "Şirket olarak elimizden geldiğince yardımlarımızı ve ekiplerimizi gönderdik, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

- "Burada daha çok Türk şirketi görmeyi temenni ediyorum"

Oğuz Alper Öktem, henüz 4'üncü yıllarında NYSE'ye açılmanın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnşallah başka Türk girişimcilere örnek olur, bizim geçtiğimiz yollardan geçebilirler ve burada daha çok Türk şirketi görürüz. Bu ülkemize doğrudan yatırım demek. Bu sayede alınan yatırımlar Türkiye'ye dönüyor daha çok yatırım ve istihdama dönüşüyor, teknolojinin gelişmesine sebep oluyor. Diğer girişimcilerin de aynılarını yapmasını temenni ediyorum."

Martı'nın binlerce çalışan, 4 milyondan fazla kullanıcı ve 47 binden fazla araca ulaştığı bilgisini veren Öktem, Türkiye ekonomisinin yüzde 71'ini temsil eden 16 şehirde büyümeye devam ettiklerinden bahsetti.

Öktem, New York Borsası'na açılma süreciyle birlikte daha çok büyüyeceklerini belirterek, paylaşımlı, çevreci, elektrikli ulaşımı Türkiye'nin her tarafına götüreceklerini ifade etti.

- "Türkiye'nin mobilite ihtiyacına cevap vermek için kurulduk"

Türk girişimcilere her türlü zorluğa karşı yılmadan yoluna devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Oğuz Alper Öktem, "Klişe geliyor ama ne olursa olsun hiçbir şey olmamış gibi devam etmek lazım, sihir orada." değerlendirmesini yaptı.

Öktem, İstanbul'un 20 milyon civarında nüfusuyla Avrupa'nın en büyük şehri, Türkiye'nin de 85 milyondan fazla nüfusuyla en büyük ülkelerinden biri olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada yeni nesil mobiliteye talep olması çok normal. Bunu görüyoruz, bu ihtiyaca cevap vermek için Martı'yı kurduk. Avrupa'daki en büyük ülke olduğu için Türkiye'nin çok büyük mobilite şirketleri doğurması gerekiyor. Bizim kurulma amacımız insanları A noktasından B noktasına en çevreci, en ekonomik şekilde ulaştırmak."