Ağır hastalığı bulunan çocuğu olan hükümlü anneye tahliye yolu

Adalet Bakanlığı, yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi taslağı hazırladı.

AK Parti milletvekillerinin imzası ile TBMM Başkanlığına sunulacak olan teklif taslağına göre, kanser hastalığı gibi ağır hastalığa yakalanan çocukların hükümlü olarak cezaevinde bulunan annelerinin cezalarının infazı ertelenebilecek.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna, "Çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazının ertelenmesi" ile ilgili hüküm eklenecek.

Buna göre, infazına başlanmış olsa bile, toplam 10 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, engelliliği nedeniyle bakıma muhtaç olan veya ağır bir hastalığa maruz kalan 18 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması halinde cezasının infazı Cumhuriyet başsavcılığınca bir yıla kadar ertelenebilecek. Erteleme süresi her defasında 6 ayı geçmemek üzere en çok 4 kez uzatılabilecek ve erteleme süresinde zaman aşımı işlemeyecek.

Böylece, kanser hastalığı gibi ağır bir hastalığa yakalanan çocukların hükümlü olarak cezaevinde bulunan annelerinin cezalarının infazının ertelenebilmesine imkan sağlanacak.